逐梦之城

在我们认识不多的新加坡人当中，不知是否巧合，有两位在四五十岁时还选择在深圳创业。

咖啡面包坊老板沈先生是我们来到这里后认识的第一个新加坡人。会结识他，也是因为我们的邻居特别喜欢他家的面包，知道我们爱吃法棍就送了一条。一听说老板是新加坡人，我们也很兴奋，迫不及待想去光顾他的店。朴素的装潢，浓郁的面包香，一踏进这家店就有走入新加坡

邻里面包坊的错觉。

原来沈先生来中国已超过40年，在深圳就住了30多年，见证这里从一个小渔村发展到今日的经济特区。由于一直都住在蛇口，他和他的面包店故事还被收录在蛇口社区记忆纪念刊上。早年他原本在石油公司上班，后来知道自己有一天会失去工作，将面临离开或是留下的问题。由于朋友们都在这里他不想回去，于是当时已50多岁的他决定开公司。原本只是卖咖啡，后来自己研究和学习制作无添加面包，生意也逐渐上轨。

虽然看不懂中文，但沈先生基本的中文表达还算可以。秉承着“我不是你妈妈，但是关心你吃什么”的理念，大家都能从他食物中感受到满满的诚意。十多年来的坚持已经吸引了一批忠实的老客户。

另一个选择在这里买车买房的新加坡人温先生是在20年前因机缘巧合来深圳工作。同样的，他也见证了深圳从一个要注意人身钱财安全的地方发展到今日的朝气蓬勃。身为新加坡华人，他觉得生活在这里比在其他国家更自在一些。温先生喜欢深圳的四季，特别是在10度的天气下，沿着海岸线骑脚踏车可说是一种享受。他认为，只要上点心，深圳处处有商机，因此选择在这里创业。

过去17年，他经常往返新加坡和深圳，一个月回去和家人团聚四五天，可是这两年因为疫情，他只能回去一两次。温先生说，他同意李光耀说的：人一旦不再活跃将会很快老去。现在他在深圳有了自己的公司，等疫情过了还是会经常往返新深两地。有一天他会回归狮城，但目前

还没决定是何时。

我印象中的深圳是属于年轻人的逐梦之城，没想到已步入中年的沈先生和温先生也能在这里闯出一片天。或许深圳的地理位置和软硬件设施让创业相对友善一些，但一路走来谈何容易，他们所展现出的毅力和活力着实令人佩服。（一）