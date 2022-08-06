自在言

青森市有两个有名的艺术馆，一个是青木淳设计的青森县立美术馆，另一个是安藤忠雄设计的青森国际艺术中心，两处场馆相距甚远，距离市区都要半小时以上车程，且巴士班次间隔较长。由于只有一天时间参观，须要在两位建筑大师之间做选择，赫然发现县立美术馆正在举办皆川明特展，二话不说直奔而去。

生于1967年的皆川明（Minagawa Akira），于1995年创立品牌mina，因对芬兰文化情有独钟，2003年在品牌名后加入芬兰语perhonen（蝴蝶），从此mina perhonen成为日本时尚文化的关键词之一。最早为皆川明作品所吸引的是一款银色胸针，是一圈小圆点构成的优雅圆环，这个图案被称为“铃鼓”（tambourine），是皆川明的标志性图案之一。渐渐知道布艺爱好者以拥有皆川明织物为荣，其轻奢级别的服饰拥有众多追随者。

看展前预期这个展览肯定是赏心悦目，没想到看了三个小时意犹未尽，令人感动的不只是美，更是创造美的理念与工艺。这个2020年推出的品牌25周年纪念展，如今日本各地巡展，皆川明将其定名为つづく（Tsuzuku，意为继续），希望mina perhonen成为生生不息的百年品牌。

在“洋服之森”的白色展厅内，第一次见到这么多的皆川明洋装，挂满四面墙壁。展品并未按照年代顺序排列，纯粹以美观来布置，皆川明认为好的设计是超越年代的，不应有年代感，设计灵感源自生活，须为普通人所接受，没有夸张的款式，以细节与质感带出品味。不同于快闪品牌，皆川明洋服的轻奢价格让人精挑细选，爱惜的洋服是要穿一辈子的。有个专区展示顾客的旧衣，每一件展品都配有主人购买使用的感言，有些已有20年的历史，磨损的衣角记录着相伴的岁月。

与一般服饰品牌不同的是皆川明以原创的织物享誉时尚界。展览以手稿、实物和视频，揭秘铃鼓的创造过程，呈现织物背后的工艺及其价值。看似简单的铃鼓是以繁复的刺绣工艺制造的，一个铃鼓图案须以6.93米长的线，花费9分37秒完成，一匹布上有6760个铃鼓图案！铃鼓布料的织造需要精准的技艺且极为耗时，无法在接到订单后赶工，所幸推出后深受喜爱，可以安心地持续生产，达到供需之间的良性循环。

展览特设了织物设计图案展厅，展示皆川明与同仁的设计手稿，这些精美的画作不同于一般的艺术作品，它们最终成为经典的织物图案，这个转化过程是超越常人的想象。设计稿完成后，须与纺织工艺师探讨，挑选合适的材质，寻找适合的工艺，才能充分展示图案的表现力。布料制作出来后，再设计相应的款式以展示织物之美，创作出许多隽永的洋服设计。皆川明极为珍惜这些织物，利用裁剪后剩余的布料创作出造型独特的布包，成为品牌的另一特色。

被昵称为“明叔”的皆川明，坦言品牌的成功超越了个人成就，对于织物的探索，为凋零的传统纺织业提供了生存机会，这是生生不息的希望。onlabospore@gmail.com