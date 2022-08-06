客串篇

在报上读到有位美食家和经验丰富的名厨们联手重现美味的古早味粤菜，希望在粤菜开始出现西餐元素和走新派路线的当儿把传统粤菜复原，让人们的味蕾走进时光隧道，再次品尝到早期的粤菜经典滋味，肯定安抚了不少对老味道念念不忘的人。

在我心里也有念念不忘的怀旧菜，都是些家里长辈从前煮过的“好滋味”家常菜。

其中一味是看起来极普通的黑酱油肉，是家婆常摆上餐桌的家常菜。就一块三层肉，煮过切块回镬炒，加黑酱油和酒之类的调味就成了。那泛着油光，丰腴肥美，香气逼人的肉块，一口咬下时，那浓郁的酱汁让人胃口大开，白米饭吃上两碗还嫌不足。可惜用来煮这道菜的广义黑酱油很多年前已停产了，工厂关了这道黑酱油肉也从此消失了，因为别的黑酱油都无法煮出那原来的味道。

除了家婆的黑酱油肉，老妈也有一道叫人怀念童年的菜——冬瓜盅，这道菜制作过程繁琐，妈妈很少做。每当妈妈把装着冬瓜盅的热腾腾大汤碗放在餐桌中央时，我们几个小孩总按捺不住那急切盼望喝上一口的心情，一直催妈妈快点把冬瓜盅的盖掀开。碗里的冬瓜蒸出来时仍是完好的，妈妈之前把冬瓜的顶端切出来当盖用，并用牙签牢牢地固定着，熟透的冬瓜予人不堪一触的感觉，所以通常只有妈妈可以打开冬瓜盅的盖。

盖子打开时，那股清香味至今让人难忘，小小的一个冬瓜盅，很快就见底，汤没了就刮冬瓜肉吃，直到盅快塌才肯罢休。妈妈做的冬瓜盅是“朴实”版的，只是在高汤里放了些鸡肉、香菇和鱼丸。可是在那就算是吃罐头螺肉配洋葱都算是“好料”的年代，冬瓜盅真是珍品了。现在人们还在做冬瓜盅，多数已没加盖而是把冬瓜口切成锯齿状做造型，而且加入高汤的材料也丰富极了，有带子、莲子、金华火腿、香菇、虾肉、蟹肉再加上夜香花，冬瓜盅已华丽转身成了“高级”菜。

冬瓜盅让我想起童年时不足中的喜乐，就因为只能喝上那两三口，所以格外想念那个味道。

家里的怀旧菜是有故事的菜，悄然地烙下了时间偷不走的回忆。