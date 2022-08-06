心话

香港人气男团Mirror的红馆演唱会，第四场演出发生重达600公斤的大型LED屏幕松脱坠落砸中舞蹈员的恐怖意外，事件引发对演唱会舞台安全问题的关注。有工作人员称，演唱会在彩排时已有三次意外，跟升降台有关，并指舞台机关很复杂，而且是到开场前一天才总彩排。

其实演唱会首三场已状况连连，包括首场12位成员站在高空桥上演唱，高空桥一度摇摇欲坠；江𤒹生（Anson Kong）在一个升降舞台上跳舞，舞台升到半空时突然不稳，他差点失足跌下；卢瀚霆（Anson Lo）向后倒跌到台底的危险动作，让粉丝吓得惊呼。

由于意外频生，过万粉丝在第四场演唱会之前已联署要求主办单位正视演唱会的安全问题，暂停使用非必要的机关和升降台，主办方也在第二场取消了高空桥，第三场再取消了卢瀚霆向后倒跌的动作，没想到第四场竟发生严重意外。

首三场的状况连连，还有第四场的严重事故，都相当罕见，有业界人士推测是人为疏忽，我想到另一个问题——经验不足。这是Mirror首次在红馆开唱，就挑战四面台，唱四面台要顾及很多，而Mirror已经有12人，加上舞群，这么多人在台上又唱又跳又走动，稍不留神，真的容易出意外。这次舞台机关又多，如果彩排时间不足，对舞台不够熟悉，意外更是难以避免。

巨型屏幕坠落也可能与经验有关，装置屏幕的工程公司是否有这方面的足够经验？制作公司是否知道这样的装置的潜在危险，以及事先要做多少次和多仔细的检查？

演唱会到底要看什么？

Mirror演唱会事故也让人思考：我们看演唱会，到底要看什么？演唱会又应该给观众什么？为了让演唱会有看头、有话题，许多艺人和制作公司花尽心思在舞台、灯光和视觉设计上满足观众的感官刺激，结果都在比谁的舞台比较大，谁的升降台比较多，谁的LED屏幕比较大等。

但演唱会的灵魂应该是歌手的演唱。如果一场演唱会给大家留下的印象是，“舞台和视效绚烂夺目”，而不是“歌手现场演唱实力让人赞叹”，那这场演唱会算成功吗？歌手看到标题，会开心吗？

这也是个相对的问题，演唱会搞得越复杂，制作费就越高，票价自然也不便宜。另一方面，歌迷付这么多钱买票，不会满足于只看到歌手站在台上，要得到更多视觉上的刺激才会觉得值回票价。

除了硬体的设计，也有好些歌手曾在演唱会上搏命演出，像是蔡依林表演鞍马和双环倒吊，杨丞琳登上3公尺高倒吊演唱和水中憋气换衣，罗志祥在4.5米高的舞台上一跃而下，还有潘玮柏曾为演唱会进行“高空特技”彩排时发生意外，往上弹跳时头顶直撞横杆，当场溅血，头部经两次缝合手术，伤口有17公分长，并出现脑震荡迹象，结果演唱会被迫取消。

没有对错，各取所需

把演唱会搞得像杂技演出，有必要吗？当然这没有对或错，好或不好，就各取所需。

我曾经很享受一些在视觉上非常精彩的演唱会，像郭富城2012年在室内体育馆的“舞临盛宴”演唱会，他在“变形金刚”四面舞台上表演跳弹簧床，还搭配360度后空翻高难度动作和复杂走位；张学友2017年在室内体育馆的“学友·经典 世界巡回演唱会”，也是四面台，其中一个舞台还一边旋转一边升降。两位天王都有丰富的演唱会经验，也都彩排了无数次，确保演出无误。

一切从简的演唱会，我也同样享受，像陈奕迅2014年的“Eason's Life”演唱会，没有华丽的道具或视效，只有陈奕迅美妙的歌声，就够了。周华健的演唱会也不搞花样，但他歌曲好听，说话好笑，现场气氛总是热络，让我看得好开心。