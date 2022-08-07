“通过风雨历练，长养福德智慧…”

星云大师说：分享故事：他出生在美国纽约贫民区，出生时由于难产，导致左眼睑与左边嘴唇下垂，讲话口齿不清。由于生长在贫民区，他从小就过着打架的生活，读书求学不顺利，后来到一个专门治疗情绪困扰的学校读书，开启了他学习体育及练习演技的因缘。

后来，他到迈阿密大学表演系读书，但由于脸部表情僵硬及讲话不清楚，他又被退学。为了一圆演员梦想，他研究记录好莱坞500家电影公司的资料，然后一一拜访，但却没有一家公司愿意用他。友人对他说，可能是你讲话不清楚，导演不要你。他听从朋友的意见，每天在嘴里含着一颗小石头，然后读一个小时的报纸，纵然口腔流血，他也没有放弃。这种奋战到底的精神，终于有了回报，他讲话清楚了。

但还是没有电影公司要他。朋友建议，可能是你太瘦，结果他做了一年的健身，身体也变壮了。他带着信心，进行第三次自我推荐，但还是被拒绝，此时他已经被拒绝1500次。这时，好心的朋友告诉他，你如果能带着一部好剧本去拜访，也许成功的机率大些。

就在他苦思剧本如何撰写时，1975年，无意间看到世界重量级拳击冠军阿里，与名不见经传的业余选手查克温柏，在比赛的电视画面。他主动和查克联系，要以他的奋斗故事写成电影脚本。就这样他创作了《洛奇》（Rocky）的剧本，然后第四次追寻他的梦。可直到拜访到第355家电影公司，一位已经拒绝过他20多次的导演，终于给了他机会，虽然片酬很低，但可以圆满他的明星梦。

皇天不负苦心人，这一部《洛奇》后来赢得奥斯卡最佳影片奖、最佳导演奖和最佳剪辑奖，而他获提名最佳男主角和最佳原创剧本奖。他就是美国影星史泰龙（Sylvester Stallone）。

空间

通过风雨的历练，长养我们的福德智慧，这就是“曲直向前，福慧双全”要表达的意思。“曲直向前，福慧双全”是我（指星云大师）为2013年写下的新春贺词，同时也下了定义：“不要害怕人生的曲折，因为向前才有路，犹如蛇的身体要弯曲才可以朝目标前进；给人一点空间，给自己一个空间，福慧双修，人与人之间就会圆满自在。”

教化

当初我在规画佛陀纪念馆（位于台湾高雄）时，在路上设置许多“向前有路”的路标；由于佛馆的地形是狭长形，加上道路弯曲，可能到樟树林滴水坊附近，就以为没有路了。因此我指示徒众在这个地方以及转弯处都要立下“向前有路”的指标，且特别交代一定要挂在明显处。

立这样的路标，有另一层深意，除了提醒大家生命往前走还有路之外，也在提示和鼓励，希望就在眼前。所以当有人感觉人生有困难时，要记起“向前有路”的路标，人生路记得要继续走下去，因为“柳暗花明又一村”，可能在不知不觉中，在贵人的帮助和自己的努力之下，就会走出困境。

我认为，教化的最高境界，就是在没有人耳提面命之下，人们能在环境中经由所见、所听、所触，即可心领神会。有意思的是，“向前有路”的牌子在佛馆立上去没多久，就发生动人故事。一位即将退休的男子，正愁于怎么安排日后的生活？当“向前有路”映入他眼帘的刹那，顿觉内心有了方向，他心想：“我不用担心未来的路了，退休后我可以当义工，好好安排人生。”