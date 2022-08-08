“懂得依照事情的轻重缓急去做…”

星云大师说：分享信息：1935年，老舍先生（中国现代小说家）在《益世报》发表了名为“忙”的文章，现摘录部分：“近来忙得出奇。恍忽之间，仿佛看见一狗，一马，或一驴，其身段神情颇似我自己；人兽不分，忙之罪也！每想随遇而安，贫而无谄，忙而不怨。无谄已经做到，无论如何不能欢迎忙。

这并非想偷懒。真理是这样：凡真正工作，虽流汗如浆，亦不觉苦。反之，凡自己不喜做，而不能不做，做了又没什么好处者，都使人觉得忙，且忙得头疼……

所谓真忙，如写情书，如种自己的地，如发现九尾彗星，如在灵感下写诗作画，虽废寝忘食，亦无所苦。这是真正的工作，只有这种工作才能产生伟大的东西与文化。人在这样忙的时候，把自己已忘掉，眼看的是工作，心想的是工作，做梦梦的是工作，便无暇计及利害金钱等等了……

所谓瞎忙，表面上看来是热闹非常，其实呢它使人麻木，使文化退落，因为忙得没意义，大家并不愿做那些事，而不敢不做；不做就没饭吃。在这种忙乱情形中，人们像机器般的工作，忙完了一饱一睡，或且未必一饱一睡，而半饱半睡。这里，只有奴隶，没有自由人；奴隶不会产生好的文化。这种忙乱把人的心杀死，而身体也不见得能健美。它使人恨工作，使人设尽方法去偷油儿。我现在就是这样，一天到晚在那儿做事，全是我不爱做的。我不能不去做，因为眼前有个饭碗；多咱我手脚不动，那个饭碗便拍的一声碎在地上！我得努力呀，原来是为那个饭碗的完整，多么高伟的目标呀！试观今日之世界，还不是个饭碗文明……

层次

忙的不同层次，略述如下：

一、气定神闲的忙：有智慧的人，忙得气定神闲。很多复杂的事物，经过能干的人，就能化繁就简，虽然事情多，但一点也不觉得忙。因此，懂得忙中偷闲的人，就是再忙，也有安闲的时刻，不至于忙得讨厌生活。

二、心浮气躁的忙：有的人跟盲冲瞎撞的蚊蝇一样，口口声声说忙，但是乱忙一场。人要懂得依照事情的轻重缓急去做，让自己忙得举重若轻，才不致于忙得心浮气躁。

三、开开心心的忙：人要忙，而且要忙得欢喜和快乐；假如一个人不肯忙，表示他的生命已没有光彩。忙是有用，不忙就没有用；没有用的人生，谁会在乎他的存在呢？

四、不甘不愿的忙：有的人忙得心不甘情不愿，那是最苦的人生。忙得不甘愿的人，必然是他没有从忙中得到快乐，没有体会到身心寄托的地方就是忙。所以不愿意忙的人，应该转化观念：一切为人忙的事，对自己都有利益，最低程度可以结人缘。

瞎忙

我们可以这么想，我们每天的忙碌有价值吗？我们到底该如何忙碌？要走出“忙”的魔咒，终究还是要问自己，最想要的是什么？不要因为忙，而丢失了自己。其实，忙里偷闲的秘诀，就在于能在工作中享受乐趣，在生活中提高时间的使用效率：正在做什么，就专心做什么。许多人不知道该如何掌握“身在哪里，心就要在哪里”的要领，时间就在瞎忙中浪费了！