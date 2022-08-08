同事知道我太太怀孕后，问我替孩子取名的事。我一本正经地说要是女儿就取名莲花，加上我的姓氏就是“刘莲花”，有了榴梿花就不愁没有榴梿吃了。

我全家人都爱吃榴梿。虽然没到榴梿季节要去典当纱笼买榴梿的地步，不过每年的榴梿季节，爸妈也总会想方设法，省吃俭用买些回来打牙祭。榴梿都是在下午过后才运到市场，所以要吃“新鲜”的会是在黄昏过后，等爸爸工作收档后买回家。如果手头有点紧的话，妈妈早上会去巴刹买隔夜榴梿。对我们小孩来说，味道也相差不到哪里去啦。

买少量的两三个榴梿，多数是用绳子随意捆绑了吊着拿带回家。一般上都是用一个厚厚的浅褐色纸袋，一整袋七八个地拿回家。选榴梿的手势先是隔着手背闻榴梿的底部，再使劲摇摇，看榴梿刺、形状和颜色。有说形状不规则的“歪嘴密钉”是正品，钉疏钉大者核大肉薄，底部看不清果室纹路者也是极品。把榴梿底部朝铺了报纸的地上敲碰几下，一片厚木片对准底部的纹路就这么一插一转，就可把榴梿掰开了。

这里要说的“榴梿花”，可不是指树上开的那些花。把榴梿壳打开后，在各果室的中央部分，有时会有一团深黄色“变异”组织，我们就说这榴梿“起花”了。起花了的榴梿会略带酒味，又算是一种奇品。一家人围在一起吃榴梿，就重重复复听着大人从挑选到美味果王入口的心得、秘籍和故事，也算是榴梿教育启蒙吧。

果肉也有学问：干包、湿包、烂包、溏心、细核、苦味、甜味、酒味。吃榴梿最没什么浪费，因为果肉都附在一层容易与果核分离的膜上，可以把整个果核吃得干干净净，不像如山竹和红毛丹，无论你任何努力，总会有果肉连在果核。高手选榴梿也偶会失手，不熟的榴梿叫“生番薯”，不要紧，就把它和白饭一起蒸软蒸熟，也一样香喷喷的好吃。

还没有看过真正长在树上的榴梿花，军队的老兵曾告诉我他家的山芭榴梿树的花是向下长的，要靠特别的小蝙蝠倒立才吸得花蜜传粉，故稀有又味美云。吃过榴梿，指甲间必定留痕。什么用榴梿核搓擦，榴梿壳盛水刷洗等都不济事，总有“隔夜香”。现在可以用筷子，也可戴着手套吃，当然也少了“好到吮手指”之趣了。

其实我早就知道会是个男孩，所以才敢夸海口取名的。这孩子和我们“全村人”都不一样，他不是榴梿之友，就连其味也避之则吉！