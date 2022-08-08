在这个可能是真的，也可能不是真的地狱缩景，倾吐彼此对于爱情，可能是真的，也可能不是真的山盟海誓。

这阵子流行恋爱实境节目，打开串流频道，荧幕亮起只见一个个明眸皓齿宛若修图工具打造的俊男美女随即涌现。女的长发飘逸，男的肌肉扎实，电光火石之间的柔情万种，青春的肉身剪辑出爱情窈窕婀娜的目线。像素瑰丽纷呈的框格里，越赏心悦目越有流量的刺激，但是我通常却是避之唯恐不及，急忙上下左右按着遥控器，直到选项停落于某部上世纪80年代的老电影，似乎才能稍微放心，居处在比较熟悉而且幽暗的角落，那些过于阳光灿烂的事情，都与我无关。

据说最好看的一部叫作《单身即地狱》（Single's Inferno），韩国制作肯定是票房保证，画面优美，人设突出，浪花滚滚海风徐徐的场景恰如仙境，连带意想不到的剧情转折，冲突后的化解，高潮中的余波，取舍间的两难，男男女女流落荒岛，仿佛我不入地狱谁入地狱的干柴烈火，熊熊地一触即发，只有爱，能让他们逃出生天。如此惊心动魄地接续回放，听起来颇像小说章回的体裁，我的学生们每集必然趋之若鹜，至于我的无知，也引来了故作嫌隙的低嘘。

爱情的丛林亦是适者生存，《苍蝇王》（Lord of the Flies）高中读过，没想还能如此改头换面，红男绿女的视觉挑逗，比之一群英国小男孩的本性流露，当然更有虚实交错的况味，纵使没有海螺当作号召秩序和集结命运的象征，我猜却是免少不了分分合合的一番纠缠。我本想叫学生去看看这本威廉·戈尔丁（William Golding）的小说，思余片刻还是颓然放弃，那种更为残酷的实境，看了未必能够提升国民生育率，又何须破坏流行文化的假借造境？

地狱倒是不妨叨絮多讲几句，Inferno显然出自但丁（Dante），关于此处无边无尽的想象与恐惧，这部意大利史诗虽然意图只做导览，但是九层深入文明地表不见天日，直抵西方宗教的黑暗之心。

人间如是同样熙攘，不过华人阴曹地府的格局，景深却是多出一倍。十八层地狱寄生于世俗信仰，同时也建在虎豹別墅，土生土长的主题乐园，俨如血腥暴力的地下组织，堂堂正正的黑社会，专门惩治不慎坠入此间的奸恶之辈。我小时候和朋友们常到那里走走晃晃，甚至曾经有所听闻，某个邻居老哥喜欢翻杂志找女性笔友——宜动宜静，平时看书听歌，并且相信缘分注定，追求一见钟情的特定类型，鱼雁往返感觉恰到好处时，便会约在虎豹別墅见面。

省去看戏吃饭的花费，地点交通还算适中，当着阎王鬼差施虐的面前，目睹一片生灵涂炭的灾难，既有凄风苦雨的氛围承托，又有惶惶不安的焦虑动机，此情此景较易牵到小手搭到香肩。成就姻缘往往功德无量，在这个可能是真的，也可能不是真的地狱缩景，倾吐彼此对于爱情，可能是真的，也可能不是真的山盟海誓。

刀山油锅蒸笼铁柱，拔舌磨肉碾骨锯身，当作撕心裂肺肝肠寸断的背景，绝对容有几许罗曼蒂克的黑色气息。陶瓷塑像立体布局，彼时纵使大都已经磨损掉漆，可是地图与疆域难以分辨界限，我初次观览之际，好像仍有戒惧，边看边下定决心，行善积德好好做人，不过多赴几回之后，地狱原来看腻了，便觉得其实也没什么好怕的。

学生可惜现在没一个去过虎豹別墅，后来上网搜索方才知晓，十八层地狱已经改作“地狱博物馆”（Hell Museum），采用商业模式的经营策略，无偿好景果然都不怎么长命。封建迷信这种赶不上潮流的前尘旧物，如此称呼似也恰当，况且游客生前能够预览死后的极刑，好歹总得付一点入门费。只不过如今要钱了，我那位邻居老哥如果仍旧单身，恐怕再也不会选择此地，而且铁定不看什么恋爱实境节目。那时候的爱情，慢慢伏案写字，小心塞入信封，然后贴上邮票投进信箱，口水是唯一的分泌。

以前都说婚姻恋爱是自掘坟墓，现在来个华丽转身火里来去，《单身即地狱》节目名称的译者，大概懂得萨特（Jean-Paul Sartre），至少吊诡地挪用了法国存在主义大师的经典名言。这位如实道出“他者即地狱”的哲学家，一生都认为爱情是一种幻觉，那时候的巴黎何等浪漫，这样风流起来，比较像是艺术家。