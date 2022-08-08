石国民：天空之镜的启示

那一年，我们从马来西亚霹雳双武隆村出发到大海的不远处，那里有个退潮后的浅滩，清澈的水面在阳光照射下宛如魔镜，把人在水面上或跳跃，或弯腰踢腿等各种欢天喜地的有趣姿势倒影在水中，拍摄出来的照片就像照镜子般，镜里镜外一个动作两个同样的画面。

有了这美妙的体验后，大家又兴致勃勃地前往享有中国天空之镜的青海省茶卡盐湖。出发前，大家满怀期待，想象阳光照射在盐湖结晶盐层上的积水，使湖面形成水天一色的镜面效果，把我们搔首弄姿的身影，镶嵌入盐湖那粼粼银波和蓝天白云青山间，该有多美好。

岂知人算不如天算，我们抵达茶卡盐湖时，天空乌云密布，湖面无光，天空之镜黯然失色，一些团员在失望之余，怨天尤人，唉声叹气：唉！天不作美，真是扫兴，真倒霉。恼人的天气让天空之镜蒙尘，我没任何失落感和遗憾，多年的旅行经验告诉我，没有尽善尽美的旅程，只有调整心态，心平气和地接受这不完美。此时此地天气虽阴霾，然而我持阳光心态，让脑子多留美好的回忆，让心情沉醉在来茶卡时沿途游览的美景，让那秀丽壮观的青海湖，和金黄璀璨，绚丽夺目的门源百里油菜花海点亮心情。

旅游，偶尔会因各种不可预知的突发状况带来不便和遗憾；人生，何尝不是如此，生活中不是每一件事都顺心，我们不能左右环境，唯有用积极的思维自我调适，坦然面对，随心而喜，随遇而安。

我相信旅行也是一种境界，一种修行，我们尝试对境练心，历事练心，从中修正自己的心态和行为，修一颗感恩知足的心，持着包容的欢喜心，让旅程和人生道路，无论处于任何情境，都能从容不迫，悠游自在，生命因此而喜悦丰盛。