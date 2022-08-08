简妮丝：让人微笑的软糖

土耳其软糖在当地叫Lokum，但我更喜欢称之为“来自土耳其的快乐”（直译自Turkish delight）。红红绿绿、颜色喜人的半透明胶质软糖，一口咬下去软糯中有嚼劲，大马士革玫瑰的清甜与坚果的香脆交织碰撞，层次分明的口感与味道让人忍不住嘴角上扬。

最早知道土耳其软糖，是看到电影《纳尼亚传奇》里爱德蒙（Edmund Pevensie）为吃上它，竟把家人出卖给白女巫贾迪丝。当时我想，天下还有这么好吃的软糖，甚至可为它背信弃义！直到自己尝过之后，虽还是无法认同爱德蒙的做法，但也不免生出几分理解。

伊斯坦布尔几乎每家甜品店的橱窗里都堆叠着五颜六色的软糖，像一座座彩虹金字塔。大巴扎（Grand Bazaar）、香料市场（Spice Bazaar）里卖软糖的商铺更是鳞次栉比。记得第一次去香料市场，在众多同质化商铺中不知如何挑选，意外看到其中一家店内的墙上贴了不少店主与名人的合照，其中竟有位新加坡政要，让在他乡的我感到格外亲切，也自然走进这家店。

今夏，时隔八年再回到香料市场，我依然循着这张合照找到同一店家。年轻女店员跟我们聊起来，除了感叹疫情前后的变化，她也滔滔不绝为我们介绍起伊斯坦布尔当地女生爱吃的甜食。我问她有没有同样卖软糖“竞争对手”推荐，她大方说道：“当然是哈菲兹穆斯塔法 （Hafiz Mustafa）！”

市中心老字号哈菲兹穆斯塔法的历史可追溯到1864年，第一代制糖人来自安纳托利亚（Anatolia），凭借一门手艺在伊斯坦布尔安身立命，一套制糖秘方传了几代人，据说口味一直没变过，150多年来让无数饕客趋之若鹜。

其实土耳其软糖原料并不复杂，主要是糖、水、玉米淀粉和塔塔粉。我曾循网上食谱尝试自己做。熬糖浆是份体力活，经过几个小时的熬煮，不断搅拌，等到糖浆开始冷却时，我才发现自己做的软糖真软绵无力，精、气、神全无！要知道，真正好吃的软糖并不只是软，而是软中带韧劲，藏着力拔山河的黏力。无奈我的软糖只剩下甜到齁（hōu），初尝试只能宣告失败。

也许是温度，也许是比例，也许是搅拌糖浆的方法，美味的秘密总是藏在极小的细节中，更有只可意会，不可言传的微妙之处，能施展让不同时代的人都发自内心微笑的魔法。