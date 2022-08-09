点智慧：有一点禅定的修养

“安心的祕诀…”

星云大师说：分享故事：专卖豆腐的店家，就在一间寺院旁边。由于寺院经常举办禅修活动，豆腐店老板觉得好奇，也就一心想进禅堂一探究竟。当时，寺院禅堂并非一般人能随便进出的。但是老板不死心，向禅堂求得在角落边的一个位子，好让他也能参一次禅。

一生都在忙碌工作的老板，在一支香的禅坐时间，最初是张大眼睛，东看西看。但是看来看去，只看到大家眼观鼻、鼻观心，如如不动，渐渐地，觉得没什么可看了，心也就安静下来了。

事后，他逢人就说参禅很好，人家反问他如何好法，他就说：“我在参禅时，记起30年前老王欠我的十块豆腐钱，他到现在都还没有还给我。”

当然，我们参禅打坐，并不是为了要记起豆腐账，但从老板的口中，却可以知道，禅对人生至为重要，禅定可以使我们明心见性，尤其禅定是安心的秘诀，对于身心安乐有很大的帮助。

记仇

我们经常看到，有的人一个月前被呵骂，一年后，还是耿耿于怀；十年前受到别人欺负、伤害，十年后还是挂在心上。一些社会伤人或杀人案件，追根究底，竟然是某人在几年前得罪我，我要找机会报仇…大家想想，一个月前的苦恼，再把它留到一年后；十年前的伤害，再把它留到十年后，心里的负担不会太重吗？

因此，人每天在妄念里，要能有一点禅定的修养，才能把散乱的心收摄回来。有了禅定，所谓“逢山开路，遇水搭桥”，心里的烦恼也就能很快地找到出口，不会一直难以忘怀。

现代人常常要为生活、为事业忙碌，所以拥有禅定功夫，非常重要。一个人一天当中，若能养成打坐的习惯，例如，早上起来，在床上坐个三、五分钟，甚至在办公室的椅子上，静静地坐上几分钟，都比躺在床上睡觉更容易恢复疲劳。

体悟

禅定是修身的主要入门阶梯，通过修身，以求有个健康的肉体和自在的灵魂。我们能陶冶性情，在日常生活中就能时时保持意静神宁，遇事均以心平气和而处之，这样，喜、怒、忧、思、悲，恐、惊人性七情就不会妄动，人体的气机也就自然畅和。不管遇到什么事情，我们都要泰然处之，要做到心胸坦荡荡，乐观开朗。

窗明几净的环境，光鲜洁净的身体，固然能让我们生活舒适，但是一颗清净的心，更能使我们的人生别有不同的新气象。而清净的心，就要做到克制私欲，因为私欲是阻碍人心性修养的桎梏。日常生活中，我們要怎样参禅呢？只要经常保持精神统一，意志集中，也就是令心专注一处，负责任把工作做好，爱人爱事，慢慢就会有体悟的。