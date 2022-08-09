跑码头

那些年的新加坡，不在海外歌手巡迴演唱行程地图上，我根本没想过能看到活生生的钟妮梅藻（Joni Mitchell）。放学回家《峡谷众女士》黑胶听完又听，封套打开来歌词印得清清楚楚，连《雨夜屋》那句“我上主日学，我在楼上合唱团唱女高音，啊啊，啊啊啊啊啊”也学到十足。小唱盘不是自动的，必须用手提起唱头轻轻放下，日复日月复月年复年，唱片居然不曾沦为花脸猫，家长假如望子成龙，大概会逼我念医科，毕业后专做心脏手术。

去到加州升学也很安分，并没有入宝山岂可空手而回的焦虑，课余大部分时间花在电影院，无暇兼顾生舞台动态。可是翌年机会来敲门，柏克莱社区中心贴出通告，春季梅藻有两场演唱会，当然二话不说立刻购票。素未谋面的偶像忽然移船就磡，正常歌迷肯定当仁不让悉数全收，我迄今不明白为何只买了一场门票，而且选的是二楼第一排正中位置——不见得穷得那么厉害，爸爸汇来的学费生活费十分充裕。

直到如今，还记得是1974年3月2日，不但因为“误佳期”的恐惧，也因为后来发行现场录音大碟《Miles of Aisles》，几乎全部歌曲在洛杉矶收录，单单一首《免费的》，注明柏克莱3月2日。第一首唱《今夜的航班》，那种震撼，永远忘不了。

第二次也在柏克莱，场地是加大校园另一端的露天希腊剧场。那时我已经从美术学院毕业，正式搬到旧金山，天天泡太平洋影仓的日子告一段落。1978年劳动节周末的“面包与玫瑰音乐节”——美国劳动节不是5月1日，而在9月初，暑假结束的日子，好学生个个龙精虎猛如箭在弦，准备新学期冲锋陷阵，崇尚躺平的懒蛇则带着无限依依，夏天残馀的阳光照在身上，不论上午或者下午都像夕阳。门票一早买了两张，本来打算和A一齐看的，临时来了远方陈姓友人，A立即兴高采烈让座，其踊跃超越慷慨范畴，更接近“逃过一劫”。如果有人咨询我们的关系几时开始不妥，最戏剧性最方便的答案，不会不是“某某藉故避开梅藻演唱会那天”。

那几年梅藻忙于转型，小道消息说她有意进军爵士乐坛，日以继夜缠着老艺人明格斯取经，参加音乐节有久休复出况味，虽然“面包与玫瑰”打着民歌旗号，她大小姐阔佬懒理，招来一群爵士朋友，试唱尚未面世唱片的新歌。隔了几乎四十年，无意中发现当日电台转播的现场录音出了bootleg，顿有找到一块失落的岁月拼图之感，一听司仪介绍她亮相说“太阳渐渐暗了，女士绅士，钟妮梅藻”，整个人像飞了回去旧金山。她穿一件金黄色略似浴袍的连身裙，头发左右两侧各结一髻，不知道灵感是否来自《星球大战》的莉雅公主。