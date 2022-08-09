我心我愬

跟着5岁小外甥到滨海湾观赏狮城灯光艺术展，人海四面滚滚，我如一叶扁舟八方飘荡。本该是哪里有光哪里钻，但这地带早已被遍布的流光溢彩占领，漆黑成了稀罕色，所以，湾道二公里，哪哪都成景点。

好在我有小外甥当我的船桨，他指东，我就不往西，他走北，我绝不往南退。他妥妥地带着我这轻微人群恐惧症的阿姨去闯荡江湖，开阔视野。

夜微凉，不似赤道国家的天气，黑压压的人影在灯光下窸窸窣窣，习习凉意助口罩覆庇暖暖笑语。缕缕的冷风穿梭于丝丝的灯火里，映出一帧帧风光的剪影。

到底是清风欲想抓住光芒，还是，烁灯设法困绑游风？这风与光几经的追逐，为世间谱出了多少缠绵的乐章。

大手拉小手闯进一关又一关的光阵，一边担心碰撞而小心翼翼地回避人群，一边又被人潮吸引停下脚步。这让我忆起近日在网络读的一句话：“一边爱着人间烟火，一边受全世界诱惑。”

这一路，街头艺人的弹唱，还有杂耍卖艺的长技，仿佛在衬托着20件灯饰尽显繁华。那是一种什么样的奢华？我霎时寻不出优美的形容。

在一片种下株株炳炳烺烺荧光的茂绿草地前，听见身旁有位年轻妈妈问孩子：“看，像不像萤火（虫）？”孩子眨眨眼点点头。

往前继续走一小段路，又听见身后传来一位老奶奶的声音，她似乎在问身边的老伴：“看，像不像鬼火？”

虽然，我觉得后者的提问妙语如珠，但我仍不敢回望，万一她的老伴点头，怎么办？

好有层次感的一夜，从童话随手翻篇便进入了鬼话。于我而言，没有太大的冲突，童话也需要鬼话的点缀，才能蛊惑双耳。城市的传说，说着听着，真假在于你偏信多少，试问多少人顾得回头查证这一切呢？

狮城灯光艺术展，这名字取得妙。

明眼瞧的是灯光，心眼看的是艺术，可孩子所见的，即不算明眼也非心眼。他们的目光单纯，没有杂质，看久了只会揉一揉眼皮，仿佛在向大人们控诉：这光，刺眼了！

不同的视角面对一束光都会有个别的意境，何况对待一件事或是一个人。灯下是黑，谁能笃定自己就不是站在暗处呢？