一瓢饮

需要别人是一件很危险的事。但，人是需要人的。有时候，需要人的人，才是这世上最幸运的人。

芭芭拉·史翠珊有一首歌《People》，她唱到：people who need people，are the luckiest people in the world。

人生不可能只有岁月静好，适当的冒险也是必须，你需要别人，也许你就成了“这世上最幸运的人”。

说到这位大鼻子歌手芭芭拉·史翠珊，唤起我很多回忆，当年多么迷她回肠荡气的嗓子，买过她很多卡带和CD。她的嗓子好，好到敢于越界去唱音乐剧里的经典歌曲，如：“Memory”“All I Ask Of You”，以我看，一点不输莎拉·布莱曼。莎拉·布莱曼声音太空灵，是仙乐飘飘，让人舒服；芭芭拉·史翠珊的声音更扎实，有人间爱恨，会刺痛你。譬如说，莎拉·布莱曼唱《斯卡布罗集市》（Scarborough Fair），唱得如此幽渺清净，哪里像是人世间嘈杂的集市（fair），她简直就是仙女（fairy）下凡，轻歌曼舞！

芭芭拉·史翠珊的歌声就不一样了，有世俗的情感纠缠，更有浩荡之气；有革命、有批判、也有浪漫的资产阶级情调，复杂而哀伤。是杨沫的《青春之歌》，也是宗璞的《红豆》。

芭芭拉·史翠珊也演电影，1973年她和英俊小生罗伯特·雷德福主演了《往日情怀》（The Way We Were），革命加恋爱题材，令无数人唏嘘感慨。芭芭拉·史翠珊演唱的同名主题曲“The Way We Were”，着实打动人。这部电影是好莱坞少有的政治爱情片，电影以上世纪50年代美苏冷战为背景，芭芭拉·史翠珊饰演的凯蒂是个性格倔强的左翼分子，罗伯特·雷德福饰演的哈贝尔则是一名明哲保身的作家和运动健将，两人相爱，但政治理念和性格不同，最终还是分道扬镳了。那个年代的爱情，自有格局，政治立场高于一切，电影涉及的话题是：“是否应该反对西班牙佛朗哥独裁”“如何评价罗斯福总统”“麦卡锡主义与白色恐怖”“好莱坞十君子案”等，哪里像现在的很多年轻人，谈恋爱就是房子、车子和存款。男女主角当然也卿卿我我，电影里凯蒂几次撩弄哈贝尔的金发，你就知道这个女人多么爱这个男人！但为了她的革命理想，再美的男人也只能放下。有观众说，芭芭拉·史翠珊的外貌配不上俏郎君罗伯特·雷德福，那你就看走眼了，他俩在电影里很搭的，很有化学反应。

据说现在的年轻人知道《往日情怀》，是因为“Sex and the City”中的四个女人曾那样热烈地谈起这部电影。俄乌战争当前，重看这部电影，颇有启发和感触。美国现在还有“凯蒂”这样的人吗？

芭芭拉·史翠珊的儿子是同性恋。儿子一度离家与男友同居，芭芭拉认了。伤透娘心的是，儿子不接母亲的电话，也不让母亲来探望。芭芭拉爱这个儿子，儿子却如此折磨母亲。在演艺界，她是强女人，可在儿子面前一败涂地。东方西方都一样，可怜天下父母心。幸运的是，后来母子关系慢慢得以改善了。