一瓢饮

需要别人是一件很危险的事。但,人是需要人的。有时候,需要人的人,才是这世上最幸运的人。

芭芭拉·史翠珊有一首歌《People》,她唱到:people who need people,are the luckiest people in the world。

人生不可能只有岁月静好,适当的冒险也是必须,你需要别人,也许你就成了“这世上最幸运的人”。

说到这位大鼻子歌手芭芭拉·史翠珊,唤起我很多回忆,当年多么迷她回肠荡气的嗓子,买过她很多卡带和CD。她的嗓子好,好到敢于越界去唱音乐剧里的经典歌曲,如:“Memory”“All I Ask Of You”,以我看,一点不输莎拉·布莱曼。莎拉·布莱曼声音太空灵,是仙乐飘飘,让人舒服;芭芭拉·史翠珊的声音更扎实,有人间爱恨,会刺痛你。譬如说,莎拉·布莱曼唱《斯卡布罗集市》(Scarborough Fair),唱得如此幽渺清净,哪里像是人世间嘈杂的集市(fair),她简直就是仙女(fairy)下凡,轻歌曼舞!

芭芭拉·史翠珊的歌声就不一样了,有世俗的情感纠缠,更有浩荡之气;有革命、有批判、也有浪漫的资产阶级情调,复杂而哀伤。是杨沫的《青春之歌》,也是宗璞的《红豆》。

芭芭拉·史翠珊也演电影,1973年她和英俊小生罗伯特·雷德福主演了《往日情怀》(The Way We Were),革命加恋爱题材,令无数人唏嘘感慨。芭芭拉·史翠珊演唱的同名主题曲“The Way We Were”,着实打动人。这部电影是好莱坞少有的政治爱情片,电影以上世纪50年代美苏冷战为背景,芭芭拉·史翠珊饰演的凯蒂是个性格倔强的左翼分子,罗伯特·雷德福饰演的哈贝尔则是一名明哲保身的作家和运动健将,两人相爱,但政治理念和性格不同,最终还是分道扬镳了。那个年代的爱情,自有格局,政治立场高于一切,电影涉及的话题是:“是否应该反对西班牙佛朗哥独裁”“如何评价罗斯福总统”“麦卡锡主义与白色恐怖”“好莱坞十君子案”等,哪里像现在的很多年轻人,谈恋爱就是房子、车子和存款。男女主角当然也卿卿我我,电影里凯蒂几次撩弄哈贝尔的金发,你就知道这个女人多么爱这个男人!但为了她的革命理想,再美的男人也只能放下。有观众说,芭芭拉·史翠珊的外貌配不上俏郎君罗伯特·雷德福,那你就看走眼了,他俩在电影里很搭的,很有化学反应。

据说现在的年轻人知道《往日情怀》,是因为“Sex and the City”中的四个女人曾那样热烈地谈起这部电影。俄乌战争当前,重看这部电影,颇有启发和感触。美国现在还有“凯蒂”这样的人吗?

芭芭拉·史翠珊的儿子是同性恋。儿子一度离家与男友同居,芭芭拉认了。伤透娘心的是,儿子不接母亲的电话,也不让母亲来探望。芭芭拉爱这个儿子,儿子却如此折磨母亲。在演艺界,她是强女人,可在儿子面前一败涂地。东方西方都一样,可怜天下父母心。幸运的是,后来母子关系慢慢得以改善了。