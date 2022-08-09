岁月如歌

“我心中有一幅地图／从赤道到北回归线／许多梦还没有实现／ 属于生命的北极光／有一天会出现“ ——邢增华

一年多来的牵挂终于可以放下，松了一口大气。增华生前，碰面经常都会提起合作写歌的事，但随着她的离去，笔者只能接受这样的遗憾，没想到的是在她往生周年纪念日前，竟然有奇迹般的转折。

在前年即将结束例常整理物件时，赫然发现文件堆里有一首与她在1990年代因陈佳明要为台湾歌手制作专辑而分配的合作歌曲《属于生命的北极光》手稿。当场愣住：我怎么会忘了这件事？而且在相隔了近三十年后，在这当儿重新被发现，有点不可思议，似乎冥冥中有所安排……

发现遗作后，因为不是很满意先前的旋律，所以一直不敢掉以轻心随便重新谱曲，直到丽霞的出现，谈起增华，才猛然发现又是不可思议的呼应：原来增华生前曾经答应她姐姐要为她写歌。于是念转，抽出原来安排在制作单里的一首歌曲，然后以一个多月的时间将《属于生命的北极光》重新谱曲补入专辑，了了也许是三人共有的一个心愿。

现在的人做任何事似乎都要交代原因，或者一个说起来有听头的故事。我不知道这样的转折会不会也陷入一种世俗规律，但我相信增华能理解我只是想告诉大家，曾经有一个不亢不卑，不抢功劳，处处为他人着想，宁愿自己吃亏也不吭声的人，像一道光痛快利落地照映在我们灰蒙的日子里。

在她往生前几天的会面，更是发现她异于常人的“从容”。江湖人经常挂在嘴边的“在”，在她身上完全彻底被印证。如此淡定、如此平静，是知道她当时身体状况的我们无法想象的一种生命示范。

回想她多次为别人义务题字以及视频的用心制作，常让我感受到被她帮助的人是多么容易陷入“理所当然”的惯性思维。好多作品，直到多年后重看，大家才恍然发现她费尽心思的用意，尤其内心深处的细节被敏锐的她给挖掘出来时，更是深深领会到那是多么难能可贵的共鸣与认可。所以笔者经常说：对于她的逝世，很多人都认为那是新谣和艺文界的损失，但是对我而言，那是一个知音永远的别离，特别感伤。

希望通过这首重新谱写的曲子，能够让人们认识到她一生追求真诚与慈悲的志向，能够读懂她内心深处神秘的北极光。