客船钟声

夜听周璇、白光、李香兰等前辈歌手的歌曲，总有一种一头钻进时光穿梭机，回到那个年代的错觉，对，是错觉，不是感觉，因为我不属于上世纪三四十年代，因为不曾经历，所以只能想象。

属于那个时代的歌和歌者，词韵曲风，编曲方式、乐队弹奏与乐器、艺人的服装打扮、舞台表现、音响和布景，都有时代的印记。历史不会重来，历史也无法复制，模仿只能相似，不可能还原，大环境改变了，人的思维方式亦随之改变，你不属于唐朝，内心深处没有长安，怎能感应宫闱嫔妃的风华和幽情？

所以，对于发生过，并且成为经典的一切，我无法接受复制和模仿，你可以这么做，但绝对不会雷同，即便是同一个世代的双胞胎，也是完全独立的两个个体，谁都代替不了谁，更何况跨年代和地域的两个毫不相干的人，所以，周璇是周璇，白光是白光，没有所谓小周璇小白光。

1970年代到90年代红遍华人乐坛和东洋的邓丽君，1995年骤然在泰北离世，这颗永远的巨星陨落之后，海内外粉丝不减反增，连她生前不曾踏足的中国大陆，歌迷会组织和模仿邓丽君的活动，皆如雨后春笋，冒起不少大小邓丽君，有的不但模拟邓丽君的唱法，连神情、动作、衣着和发式极力趋同，个个仿佛邓丽君再世。

被邓丽君生前当成亦师亦友的本地企业家、文化推手傅春安，对于坊间接二连三出现的“小邓丽君、邓丽君第二、第三、某某（国名）邓丽君、再世邓丽君”等名堂，一直不以为然，他认为像所有伟大成就者一样，邓丽君也是独一无二，她已经离开我们，怀念她，纪念她，喜欢她的歌，这些都无可厚非，企图复制她是不可能，也没有必要。

然而，邓丽君唱红的经典歌曲，倒是值得大力弘扬，那些有歌唱才华与实力，喜爱和崇拜邓丽君的歌者，可以通过本身对君歌的了解，以自己的方式、唱法，重新演绎、继续传承已成经典的君歌。

刚过去的7月30日，在远东十大巨星尤雅的演唱会上，受邀参演的嘉宾歌手周筱宛，就是立志以毕生力量，传唱邓丽君经典歌曲的一位歌者，虽然表演时间所限，她只唱了邓丽君粤语版的《星》，以及串连演唱了《南海姑娘》《难忘的初恋情人》《泪的小雨》和《千言万语》，君歌的委婉，在周筱宛的演绎下，有了另一缕凝聚的暗香，虽淡而能致远，成为当晚演唱会上，巨星尤雅耀眼光芒下，一个看得见的亮点。