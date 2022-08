徐鸣杰：我从小崇拜冒险家

近几年由于疫情肆虐,迫使越来越多的人放慢脚步,走进大自然。我,也不例外!

从来没有想过自己会有闲情逸致在家养植物,也从没有想过自己居然会如此喜爱与大自然亲近。我因此领悟来到世上的那一刻起,就已经展开生命的冒险之旅!每一天,我们都在冒险,胜利者才能躺在床上安然休息,这是上天的祝福和恩典。

短短三年之间,世界发生如此巨大的变化,导致我们寸步难行的是一个看不见的病毒,前两年每天看新闻、看数字,就足以焦虑恐惧。如今病毒还会让人那么害怕吗?怕,是因为它还在变异,还有很多的未知;不怕,是因为越来越了解它,大家才能慢慢恢复日常生活。

受《海贼王》深刻影响

“你永远都不知道,明天和意外,哪个会先到?”我曾想过如果下一秒是世界末日,最想做的10件事是什么。想了许久,终于想全了10件事,突然一把声音从脑海飘过——“为什么要等到世界末日呢?现在不能做吗?”

可笑,真可笑!我笑自己为什么要拖延,为什么一定要等发生无法挽回的状况时,才去完成想完成的事呢?

我从初中时期开始追看日本动漫作品《海贼王》(One Piece),这部作品自1997年7月开始连载,是许多人的美好回忆,主角的冒险精神让人敬畏,冲劲更让人折服。主角的冒险精神,鼓励初出茅庐的我只身到新加坡追梦,现在回想只觉得“这小子,还真不怕死”,我入行后经历一些事情,胆子开始变小,但初衷与梦想始终没有变过。

佩服冒险无畏的李铭顺

我遇到问题时,常找李铭顺大哥聊聊,什么都聊,但最起劲的还是聊戏,记得有一次凌晨我们还在边吃咖喱饭,边分析大哥演的《逆局》。我总好奇坐在我身边的视帝有哪些人生经历。他常鼓励我“Just try. You never try never know.”(试试看,你不试永远不知道),还讲述好多让我目瞪口呆的故事,让我反思自己还是太嫩、太幸福了。大哥那股冒险无畏的精神,让我又佩服又羡慕!

大哥漂洋过海的冒险故事,充满宝藏,对演员而言是再真实不过的素材。作为演员,我需要别人的经历,帮助自己塑造有血有肉的角色,前辈的经历都是教科书级别的参考。

如今有些好东西逐渐流逝,人们的物质需求无止境地增加,不断透过社媒显示自己有多成功,却明显忽视精神层面,越来越多的人没耐心读书,只想简单快捷地听书。幸好还有人愿意花时间看戏,对我这种从事创作行业的人,算是一种安慰。

期待新角色的冒险

近几年我塑造的角色类型都不容易诠释,包括《肃战肃绝》的林金雄,《快跑吧,丽娇》的陈建民,以及在即将播出的《黑天使》饰演顾旺明,我通常抱着“不成功,便成仁”的心态去完成角色,感谢观众买单,让我创作的过程很美好,也更让我更期待新的角色,下一次的冒险。

这是我第一次为《台前幕后》专栏执笔,我不是文笔很厉害的人,还有点啰唆。我承认自己有很多奇思怪想,所写的内容或许凌乱,但都是肺腑之言。感谢花时间读完这篇文章的读者,希望浅白的文字能带来些微启发,也让观众更了解荧幕之外的我,这个我和大家一样,没什么不同,就是一个简单,有梦想,爱冒险的人。