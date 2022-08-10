“宽大为怀，恕己爱人…”

星云大师说：分享故事：摩揭陀国（古代中印度十六强国之一）的阿闍世王想要征讨跋耆国，不知能不能胜利，特地派雨舍大臣向佛陀请教战略。佛陀知道雨舍的来意，故意和阿难开示治国之道，并请雨舍旁听。

佛陀说：“当一个国家教育发达，人民都讲究道德、勤劳奋发，其他国家要去征讨这个国家，能够胜利吗？假如一个国家的人民都忠君爱国、关心国事，都行正道、正派，别的国家要去征讨，能打胜仗吗？”阿难答不能。

佛陀又再问：“如果有一个国家的人民，长辈爱护晚辈，晚辈尊敬长辈，大家和睦相处，所有的人都是和谐互助，别的国家去征讨他们，能胜利吗？”阿难说不能。

佛陀接着又提出：“这个国家的人民都遵守法律吗？民众对事业都有奉献的热忱吗？”总共以七件事来问阿难，阿难都表示，一个国家本身条件具足，别的国家是无法征伐的。

雨舍听到这里，马上站起来说领教了。他回去后，便奉劝国王不能打仗。由于佛陀的权巧智慧，化解了一场战争于无形。

仁慈

“仁民爱物”，是“亲亲而仁民，仁民而爱物”的缩写，这句话是孟子提出的。意思是说，由亲爱亲人推及到仁爱百姓，由仁爱百姓推及到爱惜天地间的万事万物。人生很多时候有得必有失，尤其真正的所得，也不一定只在有形上面着意；过去国家领导人要得人心，做长官的要得到部下的拥戴，这才是真正的有所得。

为官者，包括在基层工作的人，如何得民心？两点参考：

一、宽厚获得拥护：唐朝柳宗元为官爱民如己，当地人特别为他造一座柳侯庙以示感谢。我们待人如果宽厚一点，必定能获得对方的拥护；反之，对人过于严苛，必招反感。所以，唯宽可以载人，唯厚得以载物，我们要想获得拥护，宽厚不能少。

二、仁慈获得高贵：我们常用“仁民爱物、民胞物与”来形容仁爱的君王；可见一个人要想令人敬重，必具有仁德之心、慈悲之念；能够待人慈悲仁厚，不但到处令人仰望，自己的道德人格也会升华。

低头

一个领导，不管属于哪个管理阶层，必须做到：对人民要公平、有道、有理。而重点还包括，对他人要谦虚恭敬。只要做到谦恭，他人必定也会对我以礼相待。《抱朴子》云：“劳谦虚己，则附者众；骄倨傲慢，则去者疾”，所以人和人相处，尤其是领导者处众，如何能把彼此的关系拉近？如何能获得广大群众的敬重？最好的方法就是低一点头，多一点恭敬。