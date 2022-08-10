李亦筠：死因无法接受

你这辈子会不会遇到真命天子？中多多？事业一帆风顺？这些都是不确定的事，没有人可以告诉你答案。人生中唯一可以确定的是：大家都会死。

世间一切有生命的，都向死而生。死亡是人生的最终，也是最重要的事。悟了生死的实相，尽量打造无遗憾、庄严的生命，留下人生最后的美丽身影，应该是许多人所渴望的吧？

未知充满神秘、不确定性，也许让人感到困惑，甚至不安，所以作为最确定的事的“死亡”，照理上是不应该让人感到害怕的。不过有多少人，尤其是还要照顾家中老少的，做好死的准备，对死亡祭出“洒脱自由”的心态？

30多岁亲戚死于病毒

过去半年来对生死的感悟来得最深，因为周边发生了太多的事。最近去吊唁一名亲戚，特别伤感，因为才30多岁，女儿还没满月，她就突然走了。

女儿一如前面的两胎都是剖腹生产的，由于她丈夫的家族都生男丁，好不容易盼来家族的首名小公主，非常兴奋。她在家坐月子时，亲友去探望，她有说有笑，看不出任何不妥，只是透露刚开始坐月时，腹部伤口有些疼痛而已，后来没事了。她还兴致勃勃计划好坐完月子，要出门去吃本地美食。

我的家人探访这名亲戚三天后，就接获她突然倒地双眼翻白去世的消息。听到死因是“病毒”时，我的第一个反应是：“不会是冠病病毒吧？”结果是其他病毒。

我以为人体感染到病毒，应该有一些症状，例如发烧、呕吐、身体无力等，因为好多年前，本地娱乐圈就有人因为病毒而去世，这名圈内的非艺人之前有一些不舒服，最后陷入昏迷。最近亲戚突然去世，死因写的是病毒，很难令她周边的人接受。病毒从何而来？与腹部的伤口有关吗？

在亲戚的灵堂上，看到她憔悴的丈夫，天真无邪的两个年幼儿子，不胜唏嘘。男方的长辈已退休，女方的双亲也年迈，失去独生女，今后照顾两老的责任，应该是落在女婿身上。一家多口要吃饭，真的不敢为他想下去。

病毒，不容得人类掉以轻心。尤其是冠病还在猖獗的时候，要多加小心。

担心台海危机酿悲剧

最近一周让大家追得紧的新闻不外是美国众议院议长佩洛西访问台湾而引发的台海危机，因为中美大国之间的博弈，真的是惊心动魄。台海危机如果不小心因此引爆，造成人命悲剧，死因也是无法让人接受的。

佩洛西出身政治世家，从政35年，是美国的铁娘子。她年轻时美得宛如Audrey Hepburn（奥黛丽赫本），这次到台湾扮演的角色是“人权分子”？或是因为美国积极推动的“晶片四方联盟”？或是为了美国民主党这次的中期选举？媒体的内幕分析一箩筐，但最让我佩服的是她已82岁高龄，却有好体力，熬得住长途飞行，脚踩高跟鞋的她，完全看不出老态。

中国大陆在台海的军演会不会变成常态？希望到台湾旅行的国人肯定会关注，如果三不五时就来个吓人的军演，国际航班恐怕会受影响。