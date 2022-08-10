家里跳电，一向是在配电箱拉一个制就搞定，但这次电源无法恢复，一时之间什么都做不了，于是拨电向市镇理事会求助。电话一通就有真人接听，马上派人处理，10分钟之内电工上门，即刻复电。之前一次是家里漏煤，也是一通电话，半小时之内就有人上门查看，找出问题所在，修复，生活继续。

我想，这是任何国家／城市都难有的工作效率，而且免费！在国庆前亲身体验感触更大，庆幸自己在这样一个小国大都生长，不必为了一些政治狂人的野心或无能提心吊胆，也不必为了不能控制的天灾流离失所，平日烦恼的只是今天晚餐要约谁去哪里吃这等生活琐事。

最近也因为家里一些繁杂事找议员帮忙，第一次去“接见选民活动”，茫然没有头绪，原来有特定日期和时间，要先填写表格，阐明事故。虽然没有与议员面对面见面，但帮忙“接见选民活动”的义工很有效率，半小时之内就电话联络，问清楚事故细节，解释将采取的行动，之后每个星期还会跟进，后来甚至还有议员登门造访，终于相信这些基层活动不是用来摆美的。虽然事情最终并没有得到完美解决，但至少你感觉自己并非孤立无助，在生活上需要帮助的时候，总会找得到援助。

每次国家庆生，都让很多人找到机会／借口表扬／表达对国家的爱，我当然也是在这个国家的良民政策之下受益的国民，尤其是到了2022年还看见这个世界仍有战争，为了自身利益的国家领袖之间继续像小孩子般在国际舞台上争吵，更觉得能把新加坡当成家真是天大的幸福。过去两三年疫情期间，大家面对的是茫然与恐慌，每个人都有各自的生活问题得处理，政府给予人民的协助和照顾有目共睹，特别是当你将不同国家对疫情的处理方式全部摆在一起做比较的时候，就知道虽然没有一个有最完美的解决方案，但我们的一点都不差，绝对名列前茅。

当然，生活中经常也有很多让人生气想爆粗口的经历，尤其是与商业机构交涉，电邮要不就是电脑自动回复，要不就是没有人回复。如果找得到电话号码，拨过去永远是与机器打交道，不会有机会和谁“聊天”。更气煞的是，很多时候以为亲自到场处理问题会更有效率，没料到见到真人后，对方还是要求你上网登记，基本上是要你脱裤放屁。

过于依赖数码科技的办事方式，生活成本的高涨，压力越来越大的职场，以及永远潮湿闷热的天气，都让更多人激愤的情绪轻易浮上台面，很多时候都精神紧绷，更多时候发泄在公路上，在一个车子价格那么昂贵，车子平均年龄只有10年的城市，我们每天的汽车抛锚和公路交通事故之多是不成比例的，这当然也是新加坡特质。

作为一个普通国民，我对这个国家唯一能表达的是感激感恩。我很庆幸过去曾为了国家的生日创作了两首爱国歌曲，蔡健雅主唱的《属于》和孙燕姿主唱的《全心全意》，那是我唯一能回馈给新加坡的心意。而新加坡所给予我的各种生活便利，从医疗到旅游，从美食到教育，从政府到效率，我毫不客气全盘照收，谢谢你。