早上，明艳而又丰满的阳光把辽阔的海面照出了一片变幻不定的绿色光影，此刻，我们就站在深及于腰的海水里，看村民把养得肥肥的海藻一束一束地从海里的养殖场采上来，放在竹箩里，顺着起伏不定的波浪，由浮力极强的卡车内胎推向岸上。

那一束束松松软软的海藻，翡翠般的色泽，看起来非常可口。

我问养殖者克图特：“这海藻，可以生吃吗？”

他笑了起来，牵出了眼尾一大把密集的扇状皱纹，答道：“可以呀！”顺手掰了一小团海藻，递给我，说：“你尝尝吧，这是健康食品呢！”

哎哟，这可是现摘现食的海藻“刺身”呢！我迫不及待地放入口中，细细品尝。它的质地脆生生的，咬下去时，隐约听到轻轻的一个响声，好似有个顽皮的音符不小心跳进了嘴里；味道呢，在咸中夹带着海洋的鲜香。我想，以这海藻配搭蔬菜、番茄、玉米粒、金枪鱼和鸡蛋，拌成餐前沙拉，一定非常可口哪！

克图特一听，摇手又摇首，满脸抗拒地说：“不行呀，我们没有吃海藻的习惯呢！”

“暴殄天物呀！”我叹息：“你们养殖的这许多海藻，如何处置呢？”

“哦，晒干以后，磨成粉，交给厂商，制成饮料、维他命丸、化妆品；或者，让中介收购，销到雅加达，再出口到其他国家去。”

我们所参观的海藻养殖场，位于珀尼达岛（Nusa Penida）的苏瓦纳村（Suana Village），这是位于峇厘岛东南部的一个小岛屿。

苏瓦纳村人口仅仅两千余人，海藻随处漂浮。多年以来，把珍珠当鱼目的村民却任它自生自灭。到了1980年，知悉海藻的经济价值，才如梦初醒，正式养殖。在全盛期，全村有80%村民从事海藻养殖业。然而，近年来，年轻人纷纷改道从事旅游业，只有40%老一辈的村民还靠此为生。

世事难料，海藻这两年价格大涨，从1公斤1万3000盾（折合新币1元3角）涨至现在每公斤3万5000盾（折合新币3元5角），克图特说，许多无法走回头路的转业者都悔不当初呢！

海藻养殖业所要投入的本钱不高，靠的是人力。茂密繁盛的海藻蔓延滋生于海中礁石的表面，绵延不断；无根的海藻从海底到海面随水漂流，养殖者采集了漂浮的海藻之后，必须用绳子一根根绑住，在海里固定其位置，工作非常繁琐。

一般上，只需30天至45天，瘦兮兮的海藻便会长得胖嘟嘟。海藻喜欢雨季，9月到12月的风向、海浪、阳光和潮水，都最适宜海藻生长；两个人一起工作，每天可以采集高达250公斤的海藻。克图特慨叹着说：如今全球暖化，气候变幻无常，已经很难预测海藻的收成了；最糟的时候，一天只能采集100公斤。

岸上，有个老妪，守着在阳光底下曝晒的海藻，双手还不断地将一条条5米来长的绳索将一根根海藻绑起来，以备养殖。10公斤的海藻，晒干后只得两公斤。她的三个孩子，都到其他城市打工了，很少回家。养得肥肥硕硕的海藻，就变成了她生活与心灵的全部依靠；此刻，她看着海藻的目光，满满满满的都是爱……