应该就是少年阿傻的横死，给了我一记当头棒喝。生命脆弱的说法从此有了血淋淋的铁证。一个好生生的十四五岁少年，平日与人无仇无怨，还没来得及搞清楚是怎么回事，一瞬间就没了。

阿傻天生确实有点慢。书读不成，学艺更不成，被雇在我住的那座租赁组屋楼下、灯光昏暗的电梯口，老实呆呆地坐一把不太结实的木凳，守一小个面包摊。我经常打他摊前过，时不时看到他的老板凶巴巴地对他耳提面命，他似懂非懂，只会低着头口齿不清地应诺。

对阿傻来说，要达到老板对业绩的要求，肯定有困难，而且是他无从解决的困难。他连各类面包的卖价都老记不周全，收钱找钱还惯性出错，不是让人占便宜，就是算多找少招人辱骂。有几回我碰上，主动上前帮他解围，渐渐和他成了朋友。眼看他只会被动地死守着摊位等顾客路过，守株待兔的哪盼得到个头？我觉得要主动推销，空闲时用纸皮箱装满面包，顶在头上，穿梭在各座组屋各个楼层兜售，希望能帮他快点把面包卖完。童年玩伴都笑我傻，做没钱赚的工，比阿傻还傻。

阿傻的年龄和我相仿。那年我刚上初中，也许小人书读多了，染上锄强扶弱、行侠仗义的荼毒。那年代租赁组屋的社区可说是龙潭虎穴，青少年人都以吃豹子胆为豪杰。龙虎豹盘踞的聚落，隔三差五就有人操真家伙演练街武。有时是敌我对决，有时又是同室操戈。一下是火拼，一下又戒严；一下传言谁被执行家法，一下又听说谁被寻仇牺牲。反正，就像小人书里的江湖本来就多事，干卿何事的，也会无端端关乎吾事。

那个晚上闷热无风，也没听到什么即日上映的街武预告。我刚把纸箱里的面包卖完，走向面包摊要把钱交给阿傻。突然间身后呼喝嘶杀声大作，由远而近。一听马上可以断定那是群殴追逐。经验告诉我要镇定，赶紧就近找个角落屈身回避。不能因为惊恐拔腿就跑，无端被卷入兵荒马乱的巨浪。一挨人马喧哗越过，我快步上楼，从楼上走廊尽头的窗口向楼下观望，要确定没事才好再下楼去找阿傻。

阿傻就像被突如其来的骚动惊吓了的鼠鹿，慌不择路地跑在败兵之尾，而且跑得最慢。昏暗的灯光掩不住他那我熟悉的身影，看得出他在尽力地跑，拼死活要脱困求生。身后的追兵就像一群凶猛的狮子，围猎圈迅速拉紧。幺喝声中，有人手握阿傻平日坐的木凳，追到他身后举高了往他后脑勺狠狠砸下。阿傻扑前趴地，哼没哼就不动了。接着就是警车救护车的笛声响起，兵马散为鸟兽。喧哗很快归复平静，是夜于我，历久未央。两天后看到一则小新闻，确定阿傻当晚当场就没了，再无后续相关下文。

生命之所以脆弱，没了快，忘了也快。