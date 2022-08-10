不断成长，不断纠错，不断改进，不断期待着更好的明天。祝不完美的小红点，国庆快乐！

今早我动怒了，一时按捺不住脾气，在公共场合向某人大声斥责。事后通过手机群聊，向老友们提起事情缘由，有人表示理解，有人开玩笑提醒，可别让他人拍下视频挂上网，毁了形象声誉。

事件经过是这样的，我每天固定会喂食住家附近的野猫，上午一批，黄昏一批。上周某个清晨，正当我在组屋底层等野猫吃饱，好清理食物残渣时，忽而身旁传来路人清喉咙的响声，持续不断且异常响亮。本以为是老人家，别过头一看却见一名30来岁的清瘦男子，边走边清着喉咙，还扯下口罩往路边吐一大口不知是唾液还是浓痰。只见他走没几步又拉下口罩再吐一大口，短短十来米路直到他消失在转弯处，一共随地吐了四五回。当时我眉头一紧，心想他可千万别是冠病患者方好。

我颇感不快，但见他走远也就算了，内心还揣度着，或许他身心有某方面障碍，难以自持。不想两日后的黄昏，在另一处某组屋底层幼儿中心外的停车场，在喂猫时忽而又听到那清喉咙的怪声，抬头一看果然是那男子。他也看了我一眼，然后理所当然地拉下口罩，大剌剌地就吐出一口唾沫，又继续一边走一边夸张地清嗓子吐唾沫。那时我已怒火燃起，想这年轻人实在欠缺公德心，在幼儿中心外胡乱吐痰，太不卫生。就趁他走远前喊了一声：“你怎么可以随地吐痰？！”他应该听到了，没作停留走远了。

跟着就是今早，在同个组屋底层他又经过我身旁，这回他学乖了完全没发出清嗓子的怪声，但还是改不了往路边草地吐痰的毛病。于是就有了我大声斥责的一幕，当时经过的其他路人还以为发生了什么大事，投来异样眼神。

对于一时失态，我并不后悔。我没有洁癖，也不是凡事都斤斤计较，但基本的道德根本的对错该坚守的还是得坚守。这男子的怪异行径，有两种可能性。一、他长期以来已养成了这坏毛病，且无人加以阻止，所以就更加任意妄为；二、他或许对喂猫人士有偏见，所以每回见我喂猫，便故意夸张吐痰挑衅。无论为何，随地吐痰就是不该，若每个人都选择视而不见，纵容如此明目张胆毫无修养的行径，那我们多年来努力打造的花园城市美誉，随时都有可能黯然失色。

或许有人觉得我小题大做了。然正是因为热爱这片家园，所以容不下碍眼的瑕疵。我想起小时候的一件事，应该是小学三或四年级，有一回忽而动起个念头，觉得应该将草场上肉眼可见的垃圾清理干净。于是就在下课时段，独自跑到草场傻傻地开始捡垃圾。之后几名同学觉得好玩，也加入我捡垃圾的行列。就这样接连好几天，不为任何表扬，不为任何奖励，纯粹就只想让草场更干净，我们把捡垃圾当作了游戏，很单纯，很开心。

当时小小年纪，让我起心动念的，应该就源自心中对学校的爱吧？新加坡我们引以为豪的干净国度、花园城市，说真的其实一点儿都不完美，但这改变不了我们内心对小红点深感的骄傲。不久前接受了某书面采访，记者问说什么是理想生活？我的回答很简单，自己拥有的生活就是理想的生活，也许不完美，但你可以想办法做出改变，让日子越来越好。永远有改进的空间，就是最美好的。

我们都是不完美的，所以才有机会朝完美的目标迈进。不断成长，不断纠错，不断改进，不断期待着更好的明天。

祝不完美的小红点，国庆快乐！