沈帼英：反清复明 在后港

住过曼谷，知道那里每年农历九月就会举办为期九天的斋节。此时办公处隔壁的食阁就会挂上振奋人心，写着“斋”汉字的黄色旗帜，因为这意味着食阁会推出一些应节的美味斋食，为日复一日的职场午休带来亮点。连大型商场也会搭棚举办大型的斋食街活动。虽是华人节日，非华族的泰国人也都热衷庆祝。

去过台南旅游，在赤崁楼见过“国姓爷”郑成功像，略知他在17世纪从荷兰东印度公司夺回台湾的历史故事。少年时也追看金庸小说改编的香港武侠剧，听过红花会、天地会和反清复明的起义事业。

但我从没把这几个元素跟新加坡的九皇爷诞庆典联系在一起。直到不久前参加了“我的社区节”后港斗母宫的导览活动，才惊讶原来我们这个椰树婆娑的弹丸岛国也似乎搞过反清复明？

有百年历史的后港斗母宫是新加坡最古老的九皇爷庙。但众神云集的主殿神龛上却不见九皇爷身影。原来九皇爷的由来颇为扑簌迷离，众说纷纭，有好几个版本。有相传九皇爷其实是九个反清复明的义士，也有说他们是天地会创始人万云龙与弟子。还有九皇爷就是郑成功一说。

当日负责导览的吉凌博士自己得出的结论是，清朝期间从事反清复明的人士因为有招兵密谋之需，便以举办庙会为幌子避开注目，借机召集大批人马，衍生出壮丁抬神轿，信徒拉黄色帷幕遮挡神位香炉等神秘仪式。信徒在九皇爷庆典中头戴白巾身穿白衣裤的打扮，其实即是丧服，象征哀悼汉族皇朝的灭亡。

后港斗母宫内处处有反清复明的线索。庙内的太岁殿中央供奉着一尊斗母像，她右手拿着太阳，左手捧着月亮，“日”“月”拼在一起不就是“明”吗？正殿前方也有一副好玩的对联：“日昍晶𣊭弄里羡，月朋𦜳朤定乾坤”。据说读音是“日月精华龙里羡，月朋浪荡定乾坤”，但好友上网搜索一番后发现类似对联在中国大陆和台湾各地皆有，但读音不同。把我们搞得头昏眼花，日月颠倒。

九皇爷在新马泰印尼的华人社群中信徒众多，在中国却已不复存在。是因为清朝廷灭绝各种与复明有关的活动，久而久之就消失了吗？东南亚兴拜九皇爷也跟殖民历史有关。据说殖民政府从中国运来大批劳工到东南亚开辟种植地，由于经常发生疟疾，当地人以吃斋祭拜九皇爷来消灾的做法便传开来。

在斗母宫，当我们欲走近神台近距离看神像时，我留意到在庙里工作的大叔随即上前把通往供奉九皇大帝的八角塔楼的铁门关好。门上贴着“后殿重地，女士请勿进入”的告示，想必九皇爷信仰视男女有别。老庙还有许多“不可告人”的秘密。