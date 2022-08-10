直到我坐在客厅地板上，吃下一口粽子，我才能确定，自己回家了。

端午节后一天，一个人踏上了归乡的路途。将近三年的隔断，让这一趟飞行有点恍惚。短短的50分钟航程，怎么却要1000多个日子才能完成？而略显冷清的吉隆坡机场，怎么仿佛只是梦境？

幸而，这一趟回乡，不是梦。是真实的历程。

父母依然在熟悉的老家里安稳生活着，一波波的疫情，没有给我们家带来重大变故，值得感恩。

念兹在兹的家乡美食，除价格飙升，味道依旧。咖喱猪肠粉、炒粿条、猪肉粉，是在吉隆坡才得以享受的早餐时光。

回乡，也要与老朋友相聚。

三年不见，原以为跟老朋友重聚会更激动，一见了面，却又像昨日才碰头，只交换了个眼神，就淡淡地笑谈生活琐事。也许三年的光阴在26年的友情中力量不大，没有将距离拉开太远。

我们相约在茨厂街一带，星期天的“鬼仔巷”人头攒动，热门食店外排起长长人龙。这个曾经熟悉的地方，才让我感到三年改变之大。走在年少时流连的“市中心”，我们从新面貌中努力辨认从前属于我们的老地方——海螺民歌餐厅、个性书店、丽士戏院……如今都改头换面，华丽登场。走在其中错觉它仿若台北，又像是马六甲。只是，我从前认识的这地方，叫作“戏院街”，没有那么多游客，只有来这看书喝茶、听歌畅谈的青春印记。

我们从热烈的拍照打卡氛围中逃离，拾级而上，循着记忆的轨迹回到紫藤茶坊。门口那仿佛不曾改变的手画海报，一下子带我们重回20年前的旧时光。回不去的茨厂街，至少还有紫藤坚守下来，作为我们这一代人的凭据。我们聊起从前聚会后，各自在哪一个车站搭巴士回家。从前的吉隆坡面貌在脑海中仅存零碎片段，只能模糊地为彼此填补空白。我们聊起这些年来的变化，或是承担了更多人生责任，或是无可奈何承受寂寞和离别，或是平和面对人生中的那些注定。

午后，“鬼仔巷”拍照打卡的游人依然不绝。与朋友相约“下次再见”之时，默默在心中留下此次回乡的重要画面。吉隆坡变了很多，也还有很多没变。家人和朋友都还安康，都还在我的人生片段之中，这些，是我最值得打卡铭记的。