“化繁为简，是一种重要的能力…”

星云大师说：分享故事：中国著名教育家陶行知先生在做校长时，一天在校园里看到男生王友用泥块砸班上的男同学，当即制止了他，并让他放学后到校长室去。放学后，陶行知来到校长室，王友已等在门口准备挨训。

一见面，陶行知就掏出一块糖送给他，并说：“这是奖给你的，因为你按时来到这里，而我却迟到了。”王友惊讶地接过糖。随后，陶行知又掏出一块糖放到他手里，说：“这块糖也是奖给你的，因为当我不让你再打人时，你立即住手，这说明你很尊重我，我应该奖你。”王友更惊讶了，眼睛睁得大大的。

陶行知又掏出第三块糖塞到王友手里，说：“我调查过了，你用泥块砸那些男生，是因为他们不守游戏规则，欺负女生；你砸他们，说明你很正直善良，应该奖励你啊！”

王友这时已流下眼泪，后悔地说：“校长，你打我两下吧！我错了，我砸的不是坏人，而是自己的同学！”陶行知满意地笑了，他随即掏出第四块糖递过去，说：“你正确地认识了错误，我再奖给你一块糖，可惜我只有这一块糖了，我的糖发完了，我看我们的谈话也该结束了！”

陶行知先生教育男生，从头到尾没有长篇大论，他一直心平气和，仅仅用了简单的四句话和四颗糖，就让犯错的学生心悦诚服。

洞察

化繁为简，是一种重要的能力，让我们能够从一堆乱麻中抽丝剥茧，理清思路，找到解决问题的核心。要拥有化繁为简的能力，我们需要培养三种能力：

一、洞察力：找出事情的规律，还有对人性格的了解；二、归一力：就是把因果关系搞清楚，把最重要的“因”找出来，以及三、拆解力：把看似复杂的事，分解成有序的步骤加以实现。可以的话，也把经思考后的步骤写下来，逐一去完成。

我们如果能够综合运用这三种能力，就能掌握化繁为简的窍门。

散乱

生活中通过以下两种做法，慢慢将繁化为简：

一、散乱的念头简单想：我们的心念在很短的时间内，可以上天入地。甚至多少亲戚朋友，人事往来，都会不时从眼前晃过，各种悲欢离合的前尘往事，也不时在心头涌现。我们的心里念头太多、太复杂，真的负担很重；假如对于这些复杂散乱的念头，都能单纯化，凡事简单的想，不要想太多，心中的担子一轻，人生不就好过多了吗？

二、复杂的事情简单做：例如人事的调动，看起来简单，但一个人的调动，牵涉到调往哪个位置，那边的人又要调往哪里去？所以牵连到的相关人事，都要经过协调、说明。假如以制度、以规矩行事，不要临时个别去做人情商量，就不会那么复杂。华人常说看情面、看面子，只是情面和面子，牵涉到特权，情况就会变复杂。最好的方式是依制度去做，再以“法理之外有人情”的思维进行，情况就会好很多。