在路上

对金宝的记忆已模糊。有个大学同窗是邦咯岛人。我们都在小岛出生成长，但他和我们很不一样，或许是因为我们在岛上看见了不同的远方。从小我们就被教导，海的尽头是印度尼西亚，是中国是哪里和哪里，但他站在自己的岛上，海的尽头就是海，出海的人，有没收获，总要折返，一回头就是家乡。家人希望他到新加坡念书，所以他离开了岛，但他当时还是想回去的。

所以某年假期，我们几个同学随他回邦咯岛，经过金宝，停三几个小时。他中学同学还住在金宝，当年没有手机没有网络，但人要约起来似乎更容易一些，人们也不会为最后一分钟的约会觉得受到冒犯。朋友走到他同学家里开的鞋店，大喊一声朋友的花名，一个有花名的男孩就欢天喜地地跑出来。

在小城，没什么事一定要马上完成的，朋友来了，可以暂时放下手上一切，带老友吃吃喝喝叙叙旧。他的朋友羡慕地问我的朋友，新加坡生活还好吧？朋友没正面回答，用还可以，就这样，不错呢，或还能怎样应付过去。朋友的朋友是没有离开的他，一直以来，正是那些无法离开的人，提醒那些离家的人，当初的选择是否正确？

我只记得这是一座有山依靠的小城，食物很好吃，人很友善，仅此而已，仅此而已就很好。

没想到要将近30年后，我才有机会再看一眼金宝。小城无故事，只有宛若时钟滴答滴答走的日常，重复得甘之如饴。小城的中文名，就像我们小时候隔壁桌的同学，理直气壮的俗，正如小城人的花名，没有人会介意其朴实的土气。

百年前因采矿业而发达的金宝，也经历20世纪后期国际锡价崩盘的冲击，辉煌小城从此变得安静。暌违30年也不会对这个地方造成什么实质的改变。我住过的城市，如新加坡、香港、上海和北京，时时被注射催熟剂，不断生长、消亡和重生。金宝它依旧被重重青山守护着，那几排老店屋上的斑驳和马赛克瓷砖，终于能抵抗时间的冲刷，不会更老，也不会更新。

小城的空气总有雨的气息，这是多雨之城，但它的雨并没有多愁善感。临别前，问一当地人金宝有什么好？“金宝很好啊， 有山有水有好空气，一辈子都不会离开。”我想起老同学，他终于习惯了大城市的老死不相往来，心满意足地过他过去所难以想象的生活，他是快乐的，因为他永远不会知道自己失去了什么。