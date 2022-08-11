上海通信

放眼全球，哪一个地方的电影都不敢声称自己的床戏，可以玩过港片。港片规避电检的方式，让刘别谦（Ernst Lubitsch）都会叹为观止。

当年，刘别谦用他的犬儒式色情法拍打美国社会的民主屁股，不能拍床戏，那就拍一张被睡过的床，不能拍动手动脚，那就拍被蹂躏过的沙发。“刘别谦笔触”也因此被巴赞、特吕弗、希区柯克（希治阁）等电影大师膜拜不已。但香港电影不走含蓄和暗示路线，他们直接上床，他们在床上玩各种把戏，他们既解构床戏，也恢复“床戏”的字面意思。

《刀马旦》是徐克1986年拍摄的电影，戏班班主女儿叶蒨文让几个朋友到闺房躲避追捕，两男两女四人就一起在炕上各找各欢睡下。没成想，一大早，他爹找她。一床被子盖不住四个人，叶蒨文、钟楚红、郑浩南等四人于是和午马玩起被子戏，四人东躲西藏，被子一会盖住这个一会盖住那个，盖不住时刻，叶蒨文一把扯开被子裹住午马。电影史家波德威尔特别赞赏这场戏，认为“每一个镜头都精心设计，层层遮掩，把喜剧效果推向极致。”也因此，黄金时代的港片，“双雄”“三雄”“三女”题材特别多，借此，港片导演也把床戏推到更大的舞台。

《青蛇》中，白蛇小青盗完灵芝准备回去救许仙。路上被法海拦住。青蛇叫姐姐先走，她来拖住法海。法海看着水里的小青，突然提议，让小青助他练定力。如果小青能扰乱他的心神，他就放小青走。接着就是影史中特别色情的一段。

电影不可以表现张曼玉和赵文卓的肉搏，但法海是大蟒蛇神转世啊，徐克就把床搬到了天地之间，他让张曼玉出入水里，眼神烟媚入骨，抱着巨蟒尾巴，各种不可描述，终于，法海浑身一颤，阳关失守，小青游到他身边，幽幽一句，想不到你是我第一个男人。

港片翻新床戏，或者说，港式床戏就是换个地方厮杀。《青蛇》中，白蛇两场床戏，青蛇两场床戏，青白沐浴又一场，五场情戏夹杂四场武戏，完全是彼此隐喻互相解释，也让观众乐不思蜀。借用《花田喜事》里毛舜筠的台词，“我这是替天行！房！”港片床戏，即是替武行道，而反过来，武戏亦床戏，《东成西就》里，张国荣和王祖贤练的“眉来眼去剑”就风光旖旎到腿麻。

《花田喜事》，六场床戏三场打戏，床床杀得轰烈，次次打出感情，全片剧情胡编乱造，但是胜在创意无限，所有的矛盾，从床戏中来，又从床戏中去，香港电影因此生生创造出了神癫逻辑：用无尽的神经戏码癫狂转折夺走观众的逻辑能力。不用怕戏路不通也不用怕bug，如果演员足够美，镜头足够快，点子足够多，观众就会买单。一言以蔽之，电影无难事，只要敢用床。