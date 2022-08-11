街口小店

朝阳区附近的望京，遥望西南方的京城，是当时公司办公室所在。自从疫情开始，外国人的中国入境签证就被取消了，免签证的待遇不能再用，亚太经合组织旅行卡也被停止，什么行政特区身份证也无法通融，之前频繁入境大陆像回家的路突然就被堵死了，

第一次被公司派到北京出差，是深秋，心想终于有机会看到戏里所描述的吟也凄迷，掐也凄迷，皇帝和妃嫔兰因絮果的家，深宫离愁传秋暮的意境。飞机一降落，迫不及待往酒店冲刺，酒店就在王府井大街上，可惜到了故宫门口，售票处已经关门，只能失望地看着红墙绿瓦的高墙叹气。

之后的好久，每个月都得往北京飞，总是在机场、酒店和办公室之间穿梭，一年下来，什么地方都没有去过，只能在汽车后座的玻璃窗看到飞逝而过的影像。

这样的出差不符合公干偷闲的概念，《满庭芳》的“且趁闲身未老，尽放我、些子疏狂”，不想哪一天回头带着“鹿角遗恨”，从此以后，所有的出差都会挤出时间，自费提早到达或延迟离开。

独自在路上遇到的人和事很多。第一次去七七事变的卢沟桥就是和北京的同学在古色古香的包厢用餐后结伴同行，桥上是凹凸不平的石板路，桥下是干枯的河道，一眼望去尽是芦苇。严冬时节的气温把延庆区龙庆峡水库里的水冻成一层层的花，五颜六色的灯光照射在冰雕上，形成迷离空灵的意境，此处距北京城区85公里，人烟稀少，冷得人腾腾震。

漫步于北京城里的琉璃厂，到处是灰砖平房的店铺，清朝康熙年间便开始经营字画古玩、文房四宝的荣宝斋依旧古今对话。吃完涮羊肉，见到老汉撑在双杠上运动，一时技痒，不管已非当年的18岁，跳上去做了一个屈伸的动作。看到老汉羡慕的眼神，满足了虚荣心，落地时才发现靠的是最后一滴的肾上腺素，双臂隐隐颤抖。

春节前龙潭湖公园的庙会布置如火如荼，漫步其中，来去匆匆，虽未能参与庙会其中，已是最窝心的回忆。去了恭王府，清朝皇城冬天储存冰块，夏天供皇族降温的地方，转变成餐馆的地方也只有地头虫的同学才找得到，难忘冰糖煮的红烧五花肉入口即化，口齿留香，好吃极了。

一转眼各奔东西，如夜雾消散，消失在茫茫人海中，不知与何人地域何处。

听说在冬雪落下后，白雪镶红墙，委婉缠绵的情韵，故宫会变成了紫禁城，宛如时光倒流。细思量，从第一次去的慕田峪长城、八达岭长城，到最后一次去的密云司马台长城，在弯弯岁月长河里，茫茫人海的驿站上，无论是人和事，上天都算是额外地眷顾和恩赐。 （传自香港）