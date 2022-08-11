地球旅居

缘分这事，不可思议的妙。

与一位相差10岁的高中学妹，在世界嘎然而止前的2019年岁末，在一场百人文娱媒体奢华晚宴初次见面，相谈甚欢。

这样的场合里，不缺同一所高中不同届的毕业生，即便彼此不一定在同一个时空的高中相遇。难得的是，这位学妹，原来也曾做过“红楼梦”，曾走入古文《桃花源记》，体会过李白“古人今人若流水，共看明月皆如此”，《把酒问月》的洒脱与浪漫，老舍《茶馆》装进半世纪的中国社会风云与那些“某二代”的传习。于是，语文特选课程成了共同承载我们被中华文学滋养的青春岁月。

即便到了学妹的高中时代，她厌倦的是那扼杀她的文学梦，被要求强迫背记应考的语特。

她还是深爱着东西方文学，大学负笈英国，游历世界却也未曾忘怀东方哲思的启迪。

这个8月，她从英国回来了。去年，她获得一份新工作，在英国某知名大学任教，在社会系里教媒体学。今年把全年的假期凑在一起，终于能够回到小红点、亚洲，好好地度假，探望亲朋好友。

与学妹的欢聚，虽然从初逢至今，见面次数不超过一只手掌。每每，可从午饭一直到下午茶后，意犹未尽地交心深谈。这样放下手机的F2F时光，如今犹如天方夜谭。三十几岁的小小学妹笑称，从容放下正是我们老化中的特征。

学妹应该是能赏析《红楼梦》以及古文的最后几批语特生了。笔者高中时，正值社会热议，不该中英文交叉使用，挣扎着要讲纯正华语的时代。10年后，学妹一路从小学到高中，就不曾记得同学彼此之间交流，会使用华语。从某个角度而言，我们幸运地自如运用母语，是因为彼此都在低阶蓝领家庭长大，父母不过小学毕业，家里只会说华语，还有方言。

“这一年到英国任教，有什么深刻的体会？”小小学妹略沉思了一会儿，感叹英国社会的阶级观念是如此深入骨髓。她反思自己一路在新加坡的成长与所受的教育，若父母当年移民去了英国，她不觉得自己有跨越社会阶级的机会，考取博士学位，还能在大学任教。

我们两个，看着彼此相似的蓝领家庭背景，不由深感希望小红点，日益扩大的社会阶层鸿沟，能保全社会流动、任人唯贤的社会文化。有些烙印在骨子里的文化价值，不去检视，一旦根深蒂固，就难以回归惠及社稷的建国初心。

有朋自远方归，不亦乐乎。