“环保人人有责…”

星云大师说：分享信息：阿拉亚（Monica Araya）出生于哥斯达黎加，拥有美国耶鲁大学博士学位，是知名环境保护专家。阿拉亚认为当今生活最严重的问题就是汽车排气管，视之为“陋习的象征，我们却习以为常”。都市汽车排放的废气，让空气烟雾瀰漫，令人窒息，而温室气体又飘至大气层里，让地球过热，她说：“这一切都不正常，而空污还会减短寿命，多至十年，就看你住在哪里；此外，这也是环境正义问题，因为空污伤害每个人，但伤害穷人和弱势者尤深。”

不过，好消息是，这种情况正在好转。首先，根据环保专家的观察，全球人目前都对呼吸干净空气有强烈需求，都市也开始以禁用汽油车和柴油车做为回应，禁用期多数落在2030年和2040年之前，且有30多个城市和区域都在这么做了。

另一位环保专家观察到的好现象是，城市优先推动活动力高的交通方式，像是骑脚车和步行；他指出，疫情期间加速许多这类决定，从巴塞隆纳到巴黎，一些城市正开放更多空间给脚车道和通勤者。巴黎率先实践“15分钟城市”的概念，把生活基本服务安排在靠走路或脚车代步15分钟可到达的路程。

回收

一般人，可以如何帮助降低污染？首先是要建立起“环保人人有责”的观念，然后在日常生活中展开行动，如避免使用容易造成污染的产品，像塑料袋、宝丽龙和含铅的汽油等，其中尤以塑料造成的公害最大。塑料本身是化学合成物，使用时即潜藏危机，用来装盛食物，在高温时，聚合剂的析出，容易造成食物中毒，导致肝癌和昏睡等病症；在使用过后，因其非大自然的一份子，无法自然分解、腐化，以火焚烧，还会产生致癌的氯化氢毒，用土掩埋则万年不腐。因此，有识之士选用家庭器具用品时，应当少用塑料制品，尽量选用可回收材料的制品。

觉醒

在衣食住行方面，我们也可通过行动提倡环保，例如：一、吃的、用的适度即可，多买不用便成垃圾；二、把车子保养好，不让它冒黑烟。在不赶时间的情况下，利用公共交通，或者骑脚踏车；三、少用免洗餐具；四、不随手乱扔东西，减少制造垃圾；五、家中照明设备改换成瓦特数低的灯泡。电器用品使用能够节约的；六、冷气不要太低温；七、买菜或买杂货时，带自己的购物袋；八、多购可以回收材料制成的器材和文具，以及九、喝饮料时，多用瓷杯，尽量做到不用纸杯。

世上所有问题都与人有关，人类可说是问题的制造者，要处理环保问题，有赖于每个人的自我觉醒。因此，除了珍惜大地资源，更应做好个人身心的环保，如拒绝垃圾知识、思想不被污染，就是思想的环保；观念正确，凡事正面思考，就是观念的环保等等。我们能往积极的方向去想，自然就能为地球多献一份力。