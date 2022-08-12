把旧书缩小重版，也需要积极的心态浇灌，在极限的空间里经营出清晰的肌理，寸里有大千，求精的态度是关键词。

小时候，以为连环图（小人书）是世界最小的书。它12X9厘米左右的开本，不及普通书本的一半，握在童子手里，轻松自在，以为小人书就是为他们而活。我后来在车站旁的摊子上发现一种果脯零食，像美国葡萄干那样装在特小的纸盒里，还附送一册粗糙的迷你连环图，讲述刀光剑影打打杀杀的故事。它的开本更小，约只有一般小人书的三分一，皱巴巴薄薄十来页。这种花五分钱能吃零嘴又能看故事的兜售术，老摊主没打瞌睡时会落力推荐，确实能钓出童子们口袋里有限的铜板。这类连环图印刷粗糙，握在手里，了无麻雀虽小五脏俱全的精致感。

我书柜里有40本迷你书，叠加起来大概只占一册《汉语大词典》的位置。它的书体略高于两节指头，面宽则两个指节不足，都是四书五经、古文歌赋与当代诗文的节选缩小本，五册一组，装在名片盒里。这些小本书，并非根据原著原文缩小印刷，而是攫取精华编印出版。它横跨古今，自《诗经》《楚辞》《道德经》而下，穿越《幽梦影》《围炉夜话》，再与现代的《毛泽东诗词》会合，悠悠三千年，浓缩眼前，收割的更多是趣味的心境。

得到这些微型书的当下，我闪过弄个迷你书架的念头，让它上架安身，活得更神气些。我毕竟是懒散人，忽悠生活数载，终归还是止于想，行动没跟上。某日取出阅览，见它添了些小沧桑——由于小书封面靠超薄的双面胶纸与书体黏合，经不住时间熏烤，若干册已经皮肉分离；封面上烫金的书名，一些落了漆，一些则全名湮没。我顿时动念，燃起修复它的欲望，让它皮肉重聚，再现金光闪闪的题名。

面对这套迷你书显现的老态，我倏地念及多年以前书业前辈杨老相赠的缩小版旧课本，即刻取出，查看它的体态是否依然可人。一切安好。我家某人将它收在一个适中的黑色纸盒里，盒面以银色水笔上书“袖珍本国语、微型尺牍”字样。

原本那天是感觉书房太乱，有如暮春三月，枝蔓草长，便决意收拾整理，清掉若干杂书乱册，腾出些许空间让新书户入住。才不及半个时辰，触及纸盒里的这些小东西，一头栽进去，便山高水远了。施施然复习了八册《尺牍》，把三个版本的一年级《国语》重读一回，身心畅然。这套众兴版的八册《尺牍》，是上世纪40年代供初小四年使用的教科书。我上过两年“尺牍”，那是个实用文写作科目。当年小屁孩觉得这门满纸半文言的功课太艰难，半世纪后重读，老式书函依然透着厚重的文言味。

《国语》课文自在多了。打开小课本，从“手，拍手，拍拍手”起读，当年的小不点就这样漫入中文世界，渐进游走于“老鼠怕猫，猫来了，老鼠逃；猫睡了，老鼠笑”；续而浸泡于浇灌了几代人心田的“排排坐，吃果果，你一个，我一个，妹妹睡了留一个。”汉字的韵律节奏，在缩小版的课本里静躺，待你鬓发花白后开展默读，有香如故。

这些9 X 6厘米的旧课本，是多年以前杨善才先生自印的非卖品。小书封面都印上“珍藏版”字样，泄漏了他的心情——没有欢喜心，就不会从封尘的故纸堆里捡拾旧爱，让好纸好墨，再现芳容。旧物翻新是一种热爱生活的体现，懂得品味人生，才愿意在由大缩小的过程里注入细致心思，把它提升为一件可以拈花而笑的玩意。

这让我想起初一《中华文选》里《核舟记》这篇古文，明朝作品，叙述当代雕刻达人王叔远将寸把长的桃核雕成精品的美事，我读罢才略知艺术是一种对极致的漫漫求索。工匠在不足一寸的桃核上镌刻文豪苏东坡、佛印和尚与词人黄庭坚在小舟上游览的情景。那艘桃核小舟，有窗有桨，有竹篷有茶壶，有手卷有对联，作者叹之为“技艺灵怪矣哉！”那正是只要匠心独运，即便一粒微尘，也能收纳三千世界的功力展现。

把自然界景观收缩，是精致美学的追求，将参天大树缩小成一尺之躯的盆景，带出的是人们对灵思巧意的折服赞叹。把旧书缩小重版，也需要积极的心态浇灌，在极限的空间里经营出清晰的肌理，寸里有大千，求精的态度是关键词。