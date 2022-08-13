“民间信仰的习俗…”

星云大师说：分享信息：相传蔡伦造纸的时候，费了种种苦心，才把纸发明出来，哪知道一张一张的纸造出来后，人们不知道用途，没有一个人买他的，蔡伦情急智生，和他的老婆商量，自己装病逝世，叫老婆出去传告。等到大家都来弔丧问唁时，再用所发明的纸燃烧起来，自己就大叫一声，从床上跳起，说这些纸烧了以后，到阴间就会变为金银财宝，阎王受了贿赂，所以放他还阳。他的计策相当成功，大家知道纸有如此好处，都纷纷来购买，因而就一直流传下来。

还有一种说法：传说阳神金纸（也称冥纸）是蔡伦发明的，阴神金纸则是唐太宗游地府后发明的。原出于魏征杀死龙王后，太宗伤心过度数度昏厥，于是才产生太宗游冥府之神话，太宗至阴曹地府后，目睹许多孤魂野鬼的惨状，因此甦醒回阳后，就下诏大赦天下，并广集贤达高道之士为孤魂们作法超度，并制造金银纸钱，订定烧金银纸钱的法则，日久之后便成了民间信仰的习俗。

争议

在中国大陆，用银色的锡箔，扎成元宝，对亡者表示敬意。也有一些地方，用纸印上《往生咒》，认为可以作为亡者经济上的补助。台湾更是简洁明了，就在一张金黄色的纸上，贴一个金银的锡箔，认为烧给亡者，就可以当钱用了。东南亚一代的华人，也有烧冥纸祭拜先祖的做法。

有人说，烧金银纸制造环境污染，而且太过浪费。所以，有的佛教道场就喊出不烧冥纸，改为乐捐功德金。然而，世界各地都出现这样的现象：烧冥纸又再扩大为烧纸扎的房子、纸扎的箱子，甚至还有纸人、纸马；更有甚者，烧纸扎的电单车、纸扎的汽车等。

许多的房子、人、马，你烧了以后，如果阴界的亡者真的能够受用，但是你没有给他很多的土地，你要他把房子、人、马安置在什么地方呢？这都成为这许多民间习俗惹人争议的地方。

意义

西方人士认为以一束鲜花来祭拜亡者，是最庄严、合适的了，佛教也非常认可。佛教主张只要一束香花，几碟素果，就是表达对先人最大的敬意。

然而，无论用什么方式来表达对神祇、冥界的敬意，其实不必议论谁对谁错？这些都只是聊表世人的一份心意而已！重要的还是在焚烧冥纸时，千万要留意不要造成环境污染问题，冥纸要慢慢分小批的烧，等其燃尽再烧下一批。另外，冥纸也不是拿来抛撒的，拜祭完毕后要记得清理。

随着时代的进步，对于一些民俗祭礼，实在也应该做一些适合现代的改良。例如，以提供奖助学金来赞助青年学子、帮助伤残人士、布施社会公益、助印善书报刊等，以此功德来回向神祇、冥界、先人，不是比烧冥纸来得更有意义吗？