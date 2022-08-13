一个月内，我在四个不同的地方种了七棵树。第一棵是芒果树，种在盛港河谷湾的路边；第二和第三棵是在爱美丽山公园，同属肉豆蔻科的小叶红光树 （Small Leave Nutmeg）和线枝风吹楠（Kalak Pucung）；第四、五和六棵是在乌敏岛种下的香灰莉木、黄牛木和淡滨尼树（TampinesTree）。最后一棵是实龙岗花园一所教堂边种下的白木苏花树（Horse Bush， Petai Laut）。我完成围绕着白木苏花树像甜甜圈状的土堆，确认树栽得够直，再浇了一桶水，拉出手套准备离开时，公园局的那位女生走过来问我想不想和自己种的树合照？我笑了笑说，好啊，把手机递给她。对着镜头的笑容在拍摄的瞬间却变得有点恍惚，想着，如果有一天我走了，合照的这棵树还在，就成了一棵前人种下的树，在教堂的围墙外，继续默默地听着祷告、唱诗班的歌声和悠悠的钟声……