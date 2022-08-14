“在世时不知孝敬，父母身后极尽排场也无用…”

星云大师说：分享故事：春秋时，孔子和弟子们出去游玩，忽然听到路边有人啼哭。啼哭的人叫皋鱼。他说：“我年轻时好学上进，为了求学曾经游历各国，等我回来时父母却已经双双故去。作为儿子，当初父母需要侍奉时我却不在身边，这好像‘树欲静而风不止’；如今我想要侍奉父母，父母却已经不在了。父母虽然已亡故，但他们的恩情难忘，想到这些，内心悲痛，所以痛哭。”

华人自古讲究孝道，而孝又分为“生孝”和“死孝”，在一些华人地区，有时“死孝”比“生孝”还更为隆重。所谓“劝君尽力生时养，死后悲号总是空”，生时不养，死后万事皆空，你悲号，你恸哭，于父母已毫无意义。

莫等

有人于双亲在世时不知孝敬，纵然能于身后极尽排场，甚至以金被银枕安奉，不仅父母无法带走任何一物，此更不足以酬报亲恩。还有人说，等到有钱有时间了，一定要好好孝敬父母，但你可以等待，父母不能等待。在不经意间，父母渐渐变老。花点时间多陪陪爸妈，父母们没有太多的要求，只是想让你多陪陪他们，不要等到想要孝敬时，父母都已亡故而让自己空留遗憾。亲情很多时候不能等待，孝敬应该从现在开始。

吾人应以孝心为佛心、孝行为佛行，孝顺现世父母，进德修业。若能实践孝道思想，相信人心必能和顺，家庭必能幸福。

回馈

孝是对亲人一种至真感情的流露，孝是人我之间应有的一份责任，孝是人伦之际的一种密切关系，在千百年流离颠沛，迷惘失措的时空，孝维持了长幼有序，父母子女世代相承的美德，孝更是无悔无怨的回馈报恩。

所谓孝，我们要做到：

一、长期而不是一时的：父母以毕生岁月为我们献出一切，最起码我们也应同等付出回报，不能终身膝下承欢，也应长期侍奉汤药。

二、实质而不是表面的：做到父母生老病有所倚靠，百年丧葬没有后虑。给予父母心理上的慰借，精神上的和乐，而不是沽名钓誉，表面功夫做给世人看。

三、全面而不是局部的：应该从自己的亲人做起，渐而扩充至社会大众，乃至一切众生。不仅要孝顺自己的父母，更要泽被广大的众生父母，全心全力解决一切有情的烦恼，才是佛教理想中的至孝。