“提升自己的行情…”

星云大师说：分享故事：小美在快要退休时，女儿生了儿子，她当外婆了。她一边帮忙照顾孙子，也不甘寂寞地准备考保姆证。这场考试，对育儿经验丰富的中年女子来说，是一场内心纠结的折磨。她必须掏空以往的育儿方式，全然接受新时代的育儿方法与观点。她的心情由刚开始的排斥，到完全的接受，其间的转折，做了很大的调适。但经过一番努力与坚持，她终于拿到保姆证。

之后孙子去上幼儿园，原本就对下厨很有兴趣的她，闲不下来，去参加烹饪班，幸运地遇到了一位投缘的老师，对她倾囊相授。就这样在因缘际会下，保姆证到手又精通烹饪，让她在人生近60岁的年纪，获得了目前很夯的月嫂工作。她不仅会照顾新生儿，还擅长煮可口的月子餐，同时满足了宝宝与产妇的需求。

由于月嫂的工作得心应手，赢得了口碑，在产妇口耳相传下，她的工作档期从年初排到年尾。很多朋友看到小美，都称赞她懂得投资自己。现在的她，充满自信，心中有满满的成就感，生活变得多彩多姿。

头脑

很多人说，现在百物通胀，什么东西都贵，忙于三餐都忙不过来，哪里有时间再去学习、投资自己呢？而且学习也不见得立刻就看得到效果。

这样的人永远都不会把钱投资在自己的脑袋，事实上，如果真的贫困，我们的头脑正是东山再起的最大本钱，因为脑袋穷，人生就会穷！

人生中的困境，我们应把它看成是未完成的功课，一定要通过自我摸索与自我学习，才能有所突破与跃进。聪明的人懂得通过学习，以别人的经验为借鉴，避免自己多走冤枉路。投资自己、用来学习的钱一定要舍得用，因为一定会在未来、撕开一个窗口让我们再把钱赚进来。

修养

投资自己，就是要提升自己的行情。我们需要勇敢地面对自己，目前自己的行情如何，是三千元一个月，是五千元还是一万元一个月？这就要秤秤自己的斤两。要提升自己的行情，自我充实很重要。美丽的包装固然能引人注目，但那只是表面的；一个人只要肯脚踏实地，一步一脚印辛苦累积经验、智慧，一旦因缘成熟，自然会有行情看涨的一天。

当然，除了新知识、新技能要去吸收之外，我们的道德和修养也要懂得“投资”；人生好坏有之，重点在于自己的应对。我们应该做到要有不怨天、不尤人的因果观、不侵犯、不推诿的道德观，以及不贪求、不嗔怒的修养观，这样，当处于逆境时，我们就能更快地找到出路。