“有良知，就能找回自己…”

星云大师说：分享故事：汉宣帝时期，有一位女医师淳于衍，是中国文献上最早的女妇产科医师。淳于衍早期在民间行医，擅长切脉与用药，因此结识大将军霍光的夫人，被推荐入宫为怀有身孕的许皇后治病。那时，淳于衍的丈夫担任一个小官，见妻子结交权贵，便要淳于衍替他向霍夫人谋求较高的官职。

淳于衍提出请求，霍夫人心生一计和淳于衍利益交换。原来，霍夫人要淳于衍毒害许皇后，助她扶持爱女坐上后位，事成则两家人可同享富贵。淳于衍轻易被说服，真的在许皇后产后将她毒死。虽因有霍家庇护而免受罪责，但淳于衍无法抵御利诱，违背医德，成为记载上第一个故意毒杀病人的医师。之后，人们想起淳于衍，只有唾弃。

先利

孟子有句话说：“苟为后义而先利，不夺不餍”，意思是说，当人们面临抉择时，如果将私人利益摆放在公平正义之上，这个人肯定是永不知餍足的，而结果将会是有如故事中的淳于衍，空留千古骂名。

一个人遗失了金钱，丢掉了物品，都不是最严重的事，最要紧的是不能迷失良知。一个人纵使把身边所有东西都遗失了，只要能保有一点良知，最后必定还是会有办法。这就等于一棵草木，只要根部厚实，就会春风吹又生。

《法华经》中有“怀珠作丐”的故事，说明有宝反穷，这是最大的愚痴！假如本诸自己的良知，发挥自己的良知，使良知成为自己的力量与希望，有良知，就能找回自己。

斗鱼

良知人人本具，只是很容易在浮世中忘失，因为许多人都认为，要生存就需要竞争，有如“斗鱼”一样的竞争，不择手段，互相厮杀，并且死不认帐，不相信自己有错，还认为这都是别人逼他如此。这样的观念是不对的，因为最终我们都要面对因果，良知需要找回。

有惭愧心的人、肯认错的人、懂得感恩的人，都是有良知的人。有良知的人，做事之前，必先摸摸良心，问问看这么做是对或不对，千万不能昧着良心，事后再来追悔，往往为时已晚。最恶毒的敌人，其实是自己的心，所以我们要好好地反观自性，不要让恶念浮上心头。