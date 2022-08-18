“有宝而没有用…”

星云大师说：分享故事：一对富有的夫妇，晚年得子，却是喜忧交集。喜的是获麟儿，忧的是自己年岁已高，恐怕等不到儿子长大成人就已撒手人寰了，他们辛苦一生挣来的万贯家财，万一被坏人侵占，年幼孩子的命运实在堪虞。

为了避免这样的事情发生，老夫妇想出一个好办法。他们在孩子的衣服里，缝了一块布，布包裹着一颗价值连城的夜明珠，足可让孩子一生不愁吃穿。几年后，老夫妇死了，不久家里又遭祝融之灾，所有家产付之一炬，只留下无依的孩子，孤零零地流落到街头行乞。苦孤儿四处乞讨维生，时日久了，他也慢慢地忘记自己的身世，忘记自己故乡的人事物。

日子点滴流逝，一天，苦孤儿行乞到自己出生之地，被乡人认出，并告诉他的身世。然而乞丐做久了，他竟不能相信自己出身于大富人家，继续怀着一颗夜明珠，四处流浪乞讨维生，一直到终老。

立愿

人都有本来自性，所以才有“我有明珠一颗，久被尘劳关锁。今朝尘尽光生， 照破山河万朵”一说，而这颗明珠就是我们的心。如何发掘自心？首在发心立愿。这不是佛教徒的专利，社会上任何一个人都应发心立愿；发心要把事情做好，立愿做事才有目标。

尤其今日社会乱象纷陈，很多人在为世风日下、道德沦丧而感到忧心不安之际，如果人人都能发心立愿，例如：身为警察的，发愿克尽职守，除暴安良，打击犯罪，消除社会的歪风邪道；身为家庭主妇的，发愿孝顺公婆，教育儿女，体贴丈夫，确保家庭的伦理道德、和谐美满；身为学生的，发愿用功读书，孝顺父母，尊敬师长，和睦朋友，做个品学兼优的好学生。甚至举国上下，如果人人都能发愿，愿于每日把欢喜布施给别人，把快乐分享给大众，相信必能使社会充满祥和之气。

无限

我们的心就像发电厂，电力一发，千年的暗室，一灯就能明亮。我们能让心灵的灯光亮起来吗？我们心里的“电”在哪里呢？如同电脑网络的无边无际，宇宙虚空、天地之间也是无穷、无尽、无边；在空里面，宝藏真是多得不得了啊！所以，空就是缘，就是无限；无限的能量，是取之不尽，用之不竭的！说得清楚一点，空就是我们的心，心里的宝藏取不尽，用不完。

我们能发愿就像在开采能源一样，心里的能源是取之不尽，用之不竭的最大财富。唯有人人经常立志发愿，大家不分男女老幼，知怀“宝”而有其用，才能为自己留下历史，为家庭留下贡献，为社会留下慈悲，为世界留下光明！