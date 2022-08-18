余云：旋风刮过多伦多

他视野里的城市地标，如圣詹姆斯大教堂，皇后公园等至今犹在。他每到一处都和艺术家交往，不忘促进当地的艺术事业，在多伦多也不例外。

托宾在《黑暗时代的爱》里引用了一段王尔德1882年写给朋友的信：“他们告诉我，狄更斯之后还没有过这样的事。我要被名流圈撕碎了。请约铺天盖地，晚宴无比精彩，成群结队的人等着我的马车。我挥一挥戴着手套的手和象牙手杖，他们就群起欢呼。姑娘们非常可爱，男人们淳朴而聪明。我走到哪里都有摆着白百合花的房间住。不时有‘男孩’（香槟酒），还有两个秘书，一个帮我签名，另一个棕色头发的，把他自己的头发寄给那些索要我头发的年轻小姐，他正在迅速变秃……”

如此浓烈的场景，只会发生在美国而非加拿大？

不过1882年暮春王尔德第一次由纽约动身前往加拿大时，他在美国已名闻遐迩，所到之处皆为座上宾，他会晤的文学大咖里有沃尔特·惠特曼、亨利·詹姆斯，他和杰斐逊·戴维斯共度一个夜晚，又与格兰特将军交谈……当这样一位妙人光临多伦多，城中重要人物都出席了他的演讲。

美国人其实对王尔德的思想和作风褒贬不一，对此艾尔曼的《王尔德传》描述细致。艾尔曼虽没忽略北美行中的加拿大，所费笔墨毕竟不多，这更勾起我的好奇心。

寻访王尔德在多伦多的履痕，第一站是他访问期间下榻的皇后饭店。这家于1844年开业的著名旅馆，如今只能在照片中欣赏。皇后饭店1927年被加拿大太平洋铁路公司收购并拆除，1929年原址上建成的皇家约克酒店，当时是北美最奢华酒店。时光打磨下约克酒店依然古雅迷人，但应该没几个人会像我一样站在街对面遥想它的“前世”。

1882年5月25日，穿着黑色天鹅绒外套、齐膝短裤和丝袜的王尔德，阔步登上多伦多大歌剧院演讲台。1874年开幕的多伦多第一座歌剧院设施先进，不但提供歌剧和各种音乐、戏剧演出，迎来许多知名演员，举办演说也是特色之一。大歌剧院后来屡遭火吻，酿成人命伤亡，又爆出内有“性爱密室”大丑闻，难以从种种困扰中复原，终在1927年被拆。它的遗址上目前矗立68层高的Scotia银行大厦，附近有条小巷名为“大歌剧院巷”，是它仅存的实体“遗产”。

歌剧院之后，意气风发的王尔德又在5月27日来到当时称为“园艺园”的艾伦温室花园文体厅演讲。那年头火灾频仍消防手段有限？这栋维多利亚式亭阁建筑也毁于1902年一场大火，后来原地重建了更大的温室。踏足花园时尚未进入同性恋圈的王尔德不会料到，他和此处的纠缠将会这样续延：

有篇2017年发布的文字谈论昔日“多伦多同性恋地图”，艾伦花园位列榜首。摄于1910年的照片上有个中央喷泉。文章描述：树木掩护了同志们的搭讪，喷泉旁那名警察则代表了监视，艾伦花园被认定为同性恋聚集和官方监视的早期热点。今天艾伦花园已不见喷泉溅起水花，最近的踏访证实了这个记录：花园的中央喷泉消失于上世纪50年代一次扩建。

当年王尔德的活动吸引媒体追踪，《环球报》（《环球邮报》前身）的报道也留存下来：王尔德逗留期间在副省长的私人包厢里看了场曲棍球比赛，并对媒体说：“……那是我第一次有机会目睹你们的全国比赛，我非常享受——但你能告诉我吗， 那个为多伦多队打防守的高大、体格健壮的男人是谁？”

王尔德曾参观并留下深刻印象的“大学学院”哥特复兴式建筑，如今是多伦多大学校园一景。他视野里的城市地标，如圣詹姆斯大教堂，皇后公园等至今犹在。他每到一处都和艺术家交往，不忘促进当地的艺术事业，在多伦多也不例外。艾尔曼说，有一位F.A.T.邓巴为王尔德雕塑了一座胸像，可惜已失传。

王尔德和多伦多的关系似还可添上一笔，他第一个同性恋人，加拿大／英国记者、艺术评论家罗伯特·罗比·罗斯虽在法国出生，三岁起便住在伦敦，却是加拿大著名政治改革家罗伯特·鲍德温的外孙。罗比·罗斯其父约翰·罗斯是拥有显赫政治生涯的多伦多律师，小罗斯出生的1869年被选为上议院议长。

王尔德曾说是在罗斯诱惑下走上同性恋之路。1997年的电影《王尔德》里描绘了这一幕。当时剑桥学生罗斯17岁，王尔德32岁。王尔德后来迷恋有雕塑般俊美面庞的贵族青年波西，因他的宛然一笑和“玫瑰色嘴唇”坠入深渊。无论王尔德风光无限还是身败名裂，罗斯从未背弃，总在他需要的时刻出现。罗斯也是王尔德临终时陪伴他的两人之一。他担任王尔德文学遗产执行人，耗费大量心血钱财。罗斯死后，骨灰按其遗愿葬在了巴黎拉雪兹神父公墓的王尔德墓地。

旋风般刮过多伦多的王尔德，究竟给这座城市留下了什么精神遗产？