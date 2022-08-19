“多少人在一念之间，选择错的道路…”

星云大师说：分享故事：男劫犯在抢劫银行时被警察包围，无路可退。情急之下，他从人群中拉过一个人来当人质。他用枪顶着人质的头部，威胁警察不要走近，并且喝令人质要听从他的命令。警察四面包围，劫犯挟持着人质向外突围。突然，人质大声呻吟起来。劫犯忙喝令人质住口，但人质的呻吟声越来越大，最后成了痛苦的呐喊。劫犯慌乱之中才注意到人质原来是个孕妇！她痛苦的声音和表情证明她在惊吓之下马上要生产了。鲜血已染红了孕妇的衣服，情况十分危急。

一边是漫长无期的牢狱之灾，一边是个即将出生的生命。劫犯犹豫了，选择一个便意味着放弃另一个，而选择无比艰难。四周的人群，包括警察在内都注视着劫犯，劫犯目前的选择是良心与罪恶之间的较量。

终于，他将枪扔在地上，随即举起双手。警察一拥而上，围观者响起了掌声。孕妇不能自持，众人要送她去医院。已戴上手铐的劫犯忽然说：“请等一等好吗？我是护士！”警察迟疑了一下，劫犯继续说：“孕妇已无法坚持到医院，随时会有生命危险，请相信我！”警察终于打开劫犯的手铐。

一声洪亮的啼哭声惊动了所有人，人们热烈地鼓掌。劫犯双手沾满鲜血——是一个崭新生命的鲜血，而不是罪恶的鲜血。他的脸上挂着职业的满足和微笑。人们向他致意，而忘了他是一个劫犯。

警察将手铐戴在他手上，他说：“谢谢你们让我尽了一个护士的职责，虽然，我因为一时的贪念曾当了劫匪。”

二门

世人很容易受到外境影响，有时候虽然有心向上、向前、向好，但由不得自己，事与愿违。你有心为善，但力不从心；你有心向上，但没有余力。有许多的罪业，也并不是大家有心违反，例如牢狱里的罪犯，也不是自己有心要关进去的。有的人因为意志不坚，被不好的因缘所牵引，有的人智慧不够，是非认识不清，因而误入歧途。

然而，所有的选择，都将回到我们的心。所谓一心开二门：一念顿悟，可以放下身心，解脱自在，不受烦恼；一念生迷，就会钻牛角尖，掀风起浪，不得安宁。一念之间的选择，关系重大，吾人岂能不戒惧谨慎于“一念之间”？

斗智

有句话说：“愚者与人斗气，慧者与人斗智”，在逆境面前，我们要选择什么？一念之间确实有拉扯，然而，我们可以坚定地告诉自己：我可以选择有道德的人生，可以选择有慈悲的人生。勤俭、知足、精勤、惭愧等，都可以是我的选择，为何还要选择明知错误的那条路呢？我们有了这许多的选择，虽然一时不能全都如愿，一旦因缘际会，又何愁不能称心满意？