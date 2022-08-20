“浅见的人生，他只看到自己…”

星云大师说：分享故事：春秋时期，宓子曾任鲁国单父（现改名为单县，位于山东省西南部）这个地方的地方官。齐国攻打鲁国，单父是齐军的必经之路。这时有人向宓子请求说：“齐军马上就要打过来，地里的麦子刚熟还没有收，不如让大家赶紧收割吧。这样老百姓可以增加些粮食，总比留给齐军要好。”

大家多次请求，宓子没有同意。没过多久，齐军打过来把麦子都抢走了。鲁国执政的季孙氏对宓子非常不满，派人去斥责他。宓子则说：“今年没有收到麦子，明年还可以再种，但是，如果让不耕种的人趁机得到粮食，那就会使他们日后盼望敌人前来入侵了。单父这个地方一年的小麦能否收到，并不能影响鲁国的强弱，如果百姓有了侥倖之心，使世风败坏，那将是几代人都无法根除的。”

季孙氏听后十分惭愧，说道：“我实在没脸再见宓子，他是有远见的人。”

近忧

所谓“人无远虑，必有近忧”，人无远见，必然只有浅见。浅见的人生，他只看到自己，没有看到大众；他只有看到家庭，看不到整个社会。像现在国际上一些政治领袖，都是只有看到政党看到自己，没有看到人民；而在社会上，有些人只去看股票，没有看道德；只有看权利，看不到责任；看到人情，没有看到义气；看到金钱，没有看到信誉；看到利益就没有了道理，这样只顾结果不去究其因果，这么多的人生盲点看不清楚、看不到，尽是浅见，你说这样的国家怎么能健全呢？

因缘

我们做人行事，需要有远见。所谓远见，就是不但要看到历史、看到祖先，我们还必须看到未来和我们的子孙；也就是说，我们不要只看到一个家庭、一个社团，而要能看到全世界，因为远见是没有时间、没有空间、没有阻碍，才是远见；远见要有前瞻性，要有未来性，要有全面性。我们要自问：有为自己的远见吗？有为整个家庭、社会、国家、人类的远见吗？

如果我们想要有远见，请大家要看因缘，要看真理。能看到因缘，就是看到真理。所以，任何事都不是凭空想像，不是妄断有无，不是一切只为自己之利；能够洞烛机先，懂得未雨绸缪，就需透过知识、智慧、般若，我们才能有远见啊！世事如同棋一局，有远见者胜；有远见的人，才能掌握先机，才能取得最大的成功。