“只要我们能发心做别人的忠实朋友…”

星云大师说：分享故事：晏婴是与孔子同时代的政治家，为孔子所敬重。一天，晏婴的车夫回家后，车夫的妻子要求离婚，车夫不解。其妻说，“我今天在门缝中看到你驾车经过门口，晏婴那么矮，做了宰相，名震诸侯，还是那么朴实无华、自居人下；而你身高八尺，只是他的仆役，却意气扬扬、傲气冲天，你这样没有出息，所以我要离婚。”车夫听了这番话后积极反省，日后变的谦虚谨慎、发奋图强。晏婴知道后，也努力培养他，后来车夫官拜大夫。

孔子尤其佩服晏子的交友之道。晏子交友，交情越久，他就越恭敬有礼，别人也越尊重他，从而能做到全始全终。所以孔子由衷地说：“晏平仲善与人交，久而敬之。”

品行

《孔子家语》说：“与善人居，如入芝兰之室，久而不闻其香，即与之化矣；与不善人居，如入鲍鱼之肆，久而不闻其臭，亦与之化矣”。意思就是提醒我们：常和品行高尚的人在一起，就像沐浴在种植芝兰散满香气的屋子里一样，时间长了便闻不到香味，但本身已经充满香气了；如果和品行低劣的人在一起，就像到了卖咸鱼的作坊，时间长了也闻不到臭，也就是把自己也融入到环境里了。

如果我们结交不到真正好的朋友，也千万不要交上坏朋友，有一些礼尚往来的普通朋友，也是不错的。纵然我们一生找不到推心置腹的朋友，也没有关系，只要我们能发心做别人的忠实朋友，用心去关怀他人，你就是他们的朋友，他们也是你心目中的好朋友了。

益友

《善生经》（佛陀早期经典中，谈论人文善法精神最完整的一部）里说，有四种人是益友，即：

一、见非即来劝止的益友：这样的朋友，一来如果见你为恶，则能遮止；第二他们也为人正直，可作模范。二、有同情慈愍心的益友：第一见你获得利益，则代为欢喜；第二见你错犯恶行，则代为忧急；第三称人名誉道德，不言人非；第四见人说恶，便能制止。三、乐于帮助他人的益友：第一护你不令放逸；第二护你不令失财；第三护你不令恐怖；第四对谈常作忠言。四、苦乐皆不相弃的益友：第一永不揭发朋友秘密；第二灾危之时永不舍离；第三为朋友愿牺牲生命财宝；第四常相教诫，让自己能免于涉足祸事。

上述这四种善友，与其相交，人格自会提高。