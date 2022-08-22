“我们不能以得失来讲人格…”

星云大师说：分享故事：领导人去散步，走到军营，想进去看看。站岗的军人不让进。随行人员上前对军人说：“这是领导人，他想去看看军营里的情况。”军人却认真地说：“上级有严格规定，要有批示文件才能进入军营。抱歉，无法通行。”

随行人员很生气，领导人却没有生气，反而笑着说：“回去吧！”说着就往回走。他一边走一边告诉随行人员：“回去告诉那个战士的上级，不要批评战士，他做得很对。”后来部队上级知道了，还真要批评战士，领导人再次让随行人员转告部队上级：“军人认真地执行规定制度，不但不应批评，还应该表扬。”

亲疏

如何将所坚持的原则，发挥到最高价值？四点意见：

一、不因利害而放弃原则：一些人刚开始时很讲究原则，不过到了利害当头，他就只顾利益，不顾道义。这种因利害而放弃原则的人，往往无义、无信，别人自然也不会愿意和他交往。

二、不因得失而放弃原则：有的人，成功有所得时，他就讲究原则，失败有所失，他就放弃原则。人，不能以成败来论英雄，也不是以得失来讲人格。因此无论得失，一定要坚持原则，这样的人才能受人尊重。

三、不因亲疏而放弃原则：有的人，因为你和我是好友，我就不和你讲原则，一切都好说话。假如你和我的关系疏远，我就对你百般刁难，不跟你合作。这种人私心太重，不容易有成就。

四、不因有无而放弃原则：有的人，身在其位时，这个也讲原则，那个也讲原则；一旦卸任，身份改变，他便放弃原则。其实不在其位不谋其政，这是自然的道理，但是人生有许多做人做事的原则，这是不变的，所以不应以有无而改变做人的原则。

内外

原则，代表一个人的人格和道德。做人要坚持原则，这是非常要紧的。这里也衍生一个问题：我们所坚持的究竟是原则？还是自己的偏见？这是很多人分不清的。

做事的原则，也应要有大局观，以多数人的利益为考量，如果所坚持的原则，是出于自私或为了少数人，或贪图一时的方便，这就是偏见，就是执着。所以有人说，处事要内方而外圆。“内方”就是原则，“外圆”就是不伤人。虽然在心里有一定的标准，可是当需要变通时，也不要执意不变，食古不化。

但要分辨原则和变通需要一定的智慧，这就需要大家明辨“我执”是什么？当对自己、他人所造成的大不便时，我们就会很清楚，哪一些是可以变通，又有哪一些，牵涉到做人的风骨，是永不能改变的。