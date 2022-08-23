点智慧：本来以为没有

“其实自己一直没有看到…”

星云大师说：分享故事：百丈怀海（唐朝禅宗宗师）问徒弟沩山灵祐：“你拨拨炉子，看还有没有火？”沩山拨了一下说：“无火。”百丈起身彻底拨了一拨，拨出一点火来，指着火对沩山说：“这不是火吗？”沩山由此而大悟。

可这样就能开悟？真是让人匪夷所思。那时大概是冬天，百丈希望把炉火重新燃起来，以便取暖，于是吩咐沩山查看炉中有无余烬，然后添一点燃料进去。沩山拨了一下看不到火，百丈虽不十分确定是否有火，但他想碰运气，结果拨出一点火来。这完全是凑巧，百丈并无“预谋”要藉此让徒弟开悟。

然而，沩山为什么会开悟？其实关键就在于，他已经用功了很久，心中尚无着力点，悟境不现前。在拨火的情境中，他本来以为炉中已经没有火，经师父一拨，竟然有火了，心头立刻灵光一闪。

启发

我们本来以为没有，其实是自己没有看到；本来追求开悟，其实悟境一直在自己心中。沩山的开悟，就是这样引发。这故事对一般人有什么启发？有的。一生之中，我们在学业、事业、感情、人际等等方面，多少都会尽一些努力，可努力之后，很多人又因为达不到目标而感到失望，因而产生放弃努力的念头。此时要效法炉中拨火：坚持下去。

没有人会知道，如果我们再尽多点努力，目标会不会达成？然而，如果我们很快就放弃，就正如把之前的努力白费了，这不也是浪费吗？当然，世间有些事还是无法强求，到了某个阶段，即使尽了最大的努力仍未竟全功，这也毋须气馁。所谓“失之东隅，收之桑榆”，我们一定会有另一面的收获，并且获致珍贵经验。

愚痴

人类最大的愚痴，就是以为没有来生。因为人有隔阴之迷，对未来没亲眼看到，以为什么都没有，所以不相信有来世。其实，空气我们也没看到，电波我们也没看到，甚至爱心、慈悲也没看到，但是能说没有吗？

人都想知道未来；因为想知道未来，又希望未来更好，因此还想批命改名，甚至花大钱买各种神牌佛珠，就是想改变命运。其实，我们的命运就由看不见的因果所掌控，我们不必找算命先生，我们自己就可以鉴古知今，从现在推想未来，明白三世一体、三千一念了。

日出日落，去了会再来，都是在说明人有来生。人有来生才有希望，但是也要有善念，现在开始种善缘，才会在未来有善报，这才是悟者的世界。