“战胜自己尤胜于战胜别人…”

星云大师说：分享故事：美国一个雪山探险队准备公开选拔一批队员，探险队长对测试合格的10名雪山爱好者进行最后一项测试，那是一项心灵测试，只有合格的人才能成为队员。

队长问第一个候选人：“假如现在在你面前的是珠穆朗玛峰，可是在你前面不远处还有一个队员，这意味他将比你先登上珠峰，而你只能是队员中的第二个，这时你会怎么办？

候选人说：“我会加速超过他，成为第一个登上去的人。”而不出所料的是，接下来的8名候选人给出的答案，也是“用尽自己可以想出的方法超越”。一直到最后一名候选人，他说：“这没什么，就让他做第一吧，我做第二。然后我们都可以在安全的情况下登峰。”队长问道：为什么？最后一名候选人说：“我不想争论谁是第一，谁是第二，我只想登上珠峰。”

队长最后公布，只有最后一名候选人合格。队长说：“我和雪山打了一辈子的交道，雪山空气稀薄，在那儿喘口气都十分困难，脚下更是有随时可以致人于死地的自然陷阱。如果任何人想超过前面的人，那么势必会加快速度，这样你可能就会因为空气稀薄而窒息，或者在又冷又滑的冰川上倒下去。”

队长最后叹息地说：“这不就是人要满足的那一点胜利的欲望吗？却可能为此丢命，所以争胜未必是好事啊！”

傲慢

真正的强者，战胜自己尤胜于战胜别人。强者志在自我战胜，战胜自己的弱点，自己和自己比。

战胜他人只是一种相对的强，而且不可能强很久，搞不好更容易招致灾祸；但战胜自己是一种绝对的强，是自己本质上产生变化，只要自己为人谦虚低调，这就是长久而不招祸的好方法。

反倒是弱者易怒易计较，处处要争强，动不动就与人发生矛盾，甚至恶语相向、大打出手，在佛教看来，这是傲慢所导致的行为表现，更是招惹烦恼，本来没有，起了轻慢心才暂时而有，但这暂时而有处理不好就会成为悔恨。若我们能当下觉悟，就可转傲慢为谦虚，化狭隘为包容了。

探戈

人人都有胜欲，有竞争之心，这也是一种上进心。可如果一个人的胜欲过盛，就容易出现霸道、自私、嫉妒心强、缺乏团队精神等问题。争强好胜的根源又在哪里？就是我执。当以自我为中心，我们就开始狭隘，一狭隘就容易跟其他人对立，一对立就判断我是对的，他是错的，我要对，我绝对不能错，我怎么会错呢？错了我都要把它说成是对的，好像这样心里才舒服，这个现象非常不好。

假如我们做事，能像跳探戈一样，你进我退，我进你退，不要咄咄逼人，能够互相妥协，就能双赢。人和人的关系，最关键就是要做到双赢，只有做到双赢才能有尊重、包容、平等的精神，任何的争胜斗强，都不能达到此等境界。