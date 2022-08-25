“心如冤家身受苦…”

星云大师说：分享故事：一个男人和邻居平时相处得很和睦，但因一件停车的小事发生争吵，就此产生了隔阂，不仅不再打招呼，也互相猜疑。一天，男人遇到一个神仙，神仙把他拉到一旁对他说：“你有什么愿望都可以说出来，我帮你满足，但是不管你许什么愿，你的邻居都会得到双倍。”男人听后，不禁开始在心里打起了算盘：“我若是要一间房子，我的邻居就会得到两间，我若是要1亿，邻居就会得到2亿。这样下去怎么行，他怎么能过得比我好？”于是他迫不及待地向神仙许愿：“我要你弄瞎我的一个眼睛！”这样的要求，连神仙也摇头，只能说：“人性的愚蠢，莫过于此。”

慈悲

佛教认为，凡夫众生累劫以来，积聚的习气太重，所以要调伏顽固难化的心，也不是那么容易。佛陀在经典里，曾把我们的心作了种种的譬喻。例如心如盗贼劫功德、心如冤家身受苦等；一个人平时有老师或良友在身边教育我们，给我们觉悟，那是好事。然而，不管我们身边是不是有那样的人，那只是“缘”，真正能“灭心中火”的，还是要靠“因”，就是自觉。所谓自觉，就是自我要求和自我启发。

然而，许多人的困扰是，勉强控制瞋恨心，反而会愈控制就愈痛恨自己，因为我们没有办法控制自己的情绪。许多犯了罪后悔的人，就有这样的体验。因此每当瞋恨心生起时，我们要告诉自己，情绪不能用控制的方式来处理，须采取疏导方式，才能真正地化解瞋心。

如何疏导？可提醒自己，瞋恨和慈悲是相对的，因此只要我们多培养、增长慈悲心，瞋心自然就会减少。试着从另一个角度看事情，转变自己的情绪，以更积极的慈悲心、爱心来看待世界，才是慢慢化解瞋心最好的方法。

本性

日常生活中，我们也要常常问自己：“我今天心里产生了多少慈悲心？瞋恨心有没有显露出来？或是心中有瞋恨，但是没有显露？”就如“吾日三省吾身”，经常反省自己的行为、语言、心里的念头，有了这个自我检讨的工夫，瞋恨心也会愈来愈少。

这就如同自己的身体，血管里的血液是自己的，是自发的营养，对增进健康有最大的功效与帮助；如果靠打针、注射营养剂，这些总是外来的，利益有限。所以禅门里也有所谓的“由门入者，不是家珍；从心流出，才是本性。”

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