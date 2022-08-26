“用心面对今天，天天都不困不迷…”

星云大师说：分享故事：小明在人生最失意时，翻开了日记，日记这样写着：“还记得10岁时英语不及格时足足哭了一天一夜，怕被妈妈骂，但最后还是妈妈给了我温暖的安慰；还记得第一次失恋时感觉每天都度日如年，即使是在上课，眼泪还是不自觉地流，甚至试过几个晚上根本就睡不着；还记得第一次搭地铁去上班，带一点兴奋和迷茫的心情，不知道今后的路到底会不会顺遂……”

然后，小明明白了，他盖起了日记对自己说：“如今想起来，这些生活中的点滴都只是生命中的小事，现在和未来还会有更多的难题，真的不用为今天的失意太难过。”

然后，他就看到了网上的一句话，它这么写道：“昨天再好，也走不回去；明天再难，也要抬脚继续。沒有人能烦恼你，除非你拿別人的言行来烦恼自己；沒有放不下的事，除非你自己不愿意放下。”

可贵

昨天已经过去，不会再来；明天还未到来，不必等待。今日事，今日毕；把握今天的人，就是懂得把握生命诀窍的人。从今天做起！就是叫我们不要因循，不要拖拉；因为今天最可贵，无论做什么事，都要从今天做起。今天的事情，就要今天把它完成；今天有机会，我就要好好的把握今天的时机因缘。

人，固然要制造明日的希望，但更重要的是，要制造今日的开始、今日的动员、今日的起步，要制造今天一日之内的希望与欢喜。今天，我想了许多的办法；今天，我制造了许多的欢喜；今天，我说了许多的好话；今天，我做了许多的好事。甚至，我今天所做的胜过昨日，胜过生生世世。今天，我探望了父母长辈；今天，我关怀了妻子儿女。今天，我为国家社会动员了多少力量；今天，我为未来铺设了多少因缘。从今天制造的希望，可以享受无穷无尽，所以，凡事从今天做起！

正道

我们要时时提醒自己：今日的耐烦做事，是未来成功的踏板；今日的千锤百炼，是未来事业的阶梯；今日的养深积厚，是未来成就的力量；今日的喜舍布施，是未来圆满的助缘。

有人说，他的昨天是“地狱”，明天就要走向“天堂”……其实日常生活里，许多人习惯与人计较、比较，心中充满猜疑忿恨，整天被贪瞋愚痴或烦恼忧伤所缚，就像生活在地狱里那么地痛苦不堪。

如果我们能够时时保持一颗明净的心，开阔胸怀，包容一切，使心念趋向正道，当下也就活在天堂了。然而问题是，只要人性一日沒有提升，地狱就在人间；如果人心趋向正道，人间天堂的完成是指日可待的。然而，如果我们今天不下定决心离开“地狱”，我们何时能走向“天堂”？今天就是我们应该做出改变的一天！

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