“同样事物，会因观看的人内心不同而有所差别…”

星云大师说：分享故事：在美国圣地亚哥，有一家老牌酒店：科特大酒店。由于客流量增多，酒店原有的电梯由于狭小老旧，已无法适应新需求。酒店老板决定改建一部新的电梯。他请来国内一流的工程师和建筑师，让他们一起商讨如何改建。这些人共同商讨后，一致决定把酒店内部打通重新安装个电梯，可在施工期间，酒店至少要停业半年。

老板严肃地问：“真的没别的办法了吗？如果停业半年，酒店的经济损失太大。” 建筑师和工程师异口同声地说：“必须这样做，从经验来讲，不可能有其他方案。”这时一个清洁工路过，听了他们的对话，小声的说道：“既然这样，为什么不把电梯建在酒店外面呢？这样既能施工，又不会影响酒店营业。”这话被工程师和建筑师听到：“对呀，我们怎么没想到，可以把电梯建在酒店外面！”

很快地，酒店就在外面装设了一部新电梯。 而这部电梯也成为了世界建筑史上的第一部室外电梯。

如豆

同样的事物，往往会因观看的人内心不同而有所差别。所以，在生活中的点滴，我们应该学习换个角度把事情重新思考一遍，怎么想都可以，甚至胡思乱想也行，但原则就只有一条：不要拘泥于固定的思维方式。

然而，罗马也不是一天就建成的，获得创造性思维也不会是一朝一夕的事，它需要平时有意识地练习和培养，能够持之以恒，到了需要的时候，创造性就会在不经意间发挥出来，助我们一臂之力。

重点在于，我们不要目光如豆、不要执着于任何一面，如此才能看到别人看不到的地方。而且，我们也会发现，世上有太多有价值的东西，等待着我们挖掘。

囚徒

驰名全世界的百龙天梯（位于张家界武陵源风景区内）、俯瞰巴黎的埃菲尔铁塔电梯，还包括目前在各大城市都能在商场看到的观光电梯…这一切的出现，都源于一个清洁工的创新思维。

有这么一句话说：“我们都是自身经验的囚徒。”很多时候，解决难题不在于学识的多寡、技术的高低，而在于我们是否具备一种摒弃自我经验、重新思考的勇气。当跳出思维的局限，我们会发现：难题不难，难在第一步没有想清楚。而这第一步，绝不能是一切的“想当然”，一有这样的想法，我们又要被所谓的“丰富经验”牵着走。