“当思一人一物有多少因缘成就…”

星云大师说：分享故事：胖女孩成为老太太的护工，老太太为人极度挑剔，是社交圈谁都知道的事，许多人都认为，胖女孩应很快就受不了了，辞职走人。然而，让人意想不到的是，半年后，大家竟然发现，胖女孩和老太太相处得非常好。

许多人去问胖女孩，她说：“老太太的确苛刻，我去照顾她的第一个月，她经常批评我这不对、那不对，譬如走路姿势不对，眼神不对。有一次，我帮她取一块咖哩卜，用手直接取给她，老太太大怒，斥责我没教养，说应该把咖哩卜放在碟子上给她…老太太骂得很难听，我真的想辞职。但事后，我觉得，用手直接取食物给她，的确不妥当。”

胖女孩是个不服气的人，她觉得老太太的批评太刻薄。但是，当她审视自己时，却脸红了。老太太批评她走路姿势不对，她回家对着镜子看，果然发现她走路时有轻微的跳动：老太太说她坐姿不对，她下意识地观察自己的坐姿，发现自己坐下时，双腿没有合拢，真的很不雅观；老太太说她眼神不对，她偷偷对着镜子观察，她看人的时候，有一点点斜视。原来，老太太说的一切，全是对的。只不过，因为自尊心的原因，她在心里排斥。

自从她知道自己的缺点后，她对老太太刻薄的批评有了全新理解。老太太所批评的，正是自己的缺点，既然如此，那么为什么不去改变呢？

此后，每当老太太提出批评时，胖女孩开始认真去想，自己到底对不对？如果不对，她就努力改正。结果，两人渐渐地就看对眼，老太太还把胖女孩当干女儿看呢！

当思

我们要勉励自己：“只要我们不挑剔，尽可能去学习，就不可能失望！”很多人遇事的第一反应就是：我不懂、我不会、我不能做，但所谓“要成佛道，先结人缘”，佛教讲求广结善缘，所以我们都要重视生活中的每个因缘。 当思一粥一饭、一草一木、一人一物有多少的因缘成就，别人跟我结缘，我应该如何回馈？要处处感恩，懂得给予好的回应，这样不仅别人高兴，还对自己有益。

培养

有句话说：“对亲近的人挑剔是本能，但能克服本能，做到对亲近的人不挑剔则是种教养。”其实不仅是亲人、朋友还是同事，我们都不应过多挑剔，最后还把情绪发泄在别人身上，那是要不得的。世界如同一面镜子，你对它发怒，它也对你发怒；你对它微笑，它便会笑着看你。但到底是发怒还是微笑，就在自己的一个转念，而这个转念，应该发自“善”；只有善念生起，事情才不会往坏的方向走。

心念的培养确实很重要，人来到世间，容易养成一些像挑剔那样的习气，如果变成习惯成自然，就很难改变了。