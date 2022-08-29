“无德之人，一点小利益，他就如蝇逐膻…”

星云大师说：分享故事：孔子集其一生的社会经验，认为在所有智慧中，能够识别人才是最大的智慧。《论语·颜渊》记载，樊迟曾问孔子何为“智慧”？子曰：“知人。”《孔子家语·王言解》亦记载：“孔子曰：仁者莫大乎爱人，知者莫大乎知贤。”这充分体现出，在孔子看来，识人是头等重要的事情。

孔子识人，不看表面，看本质，防止以貌取人。《论语·先进》载：“子曰：论笃是与，君子者乎？色庄者乎？”孔子提醒人们，尽管赞许言论笃实的人，但要辨识他是真正的君子，还是仅为外表庄严的人。孔子也一再强调，要从言、色、行看人，看其能否表里如一。

厚薄

如何相人？四点参考：

以利诱之，审其邪正：所谓“君子临财不苟得，小人见利而忘义”，要知道一个人是正人君子或是邪佞小人，可以用重利诱惑他，看他的态度、反应如何。如果是有道之人，对于无端而来的利益，他会一介不取，表现正直的本性；如果是无德之人，有一点小利益，他就如蝇逐膻，不顾一切，趋之若骛。所以，是君子、是小人，利益之前，无所遁形。 以事处之，观其厚薄：厚道的人，处事宁可自己吃亏，绝不以自己之长来彰显他人之短；薄德的人，遇事但求有利于己，不管他人的名誉是否受损。所以如果要知道一个人的道德厚薄，只要跟他相处共事，从他的行为，就能看出人格高下。 以谋问之，见其才智：有智慧的人，腹有韬略，做事懂得安排计画，尤其善于出谋策划，如果你问计于他，他会有很多中肯的意见。如果是一个才智平庸、没有智慧的人，胸无点墨，既说不出一点道理，也没有半点能耐。所以一个人的才智如何，看他谋事的能力，即可分晓。 以势临之，看其胆识：一个人如果识见不高，容易滋生事端；有胆识的人，才能承担大任。要看一个人的胆识如何？可以用威权势力来逼迫他，如果在权势威逼之下，他就不敢表示自己的意见，这就表示这个人没有胆识；在势力权威之前，他无所畏惧，就表示他有胆识，有担当。

生存

我们生存的环境，不可能完全掌控在自己手上，所以，在生活上的进退之间，如何识己识人非常重要。识己的意思是要了解自己的缺点和优点，这样才能进退操之在我，如果深切知道缺点已经影响到自己，还可进行调整和修正，力求接下来路更宽广。

而要识人相人，识那些人，也是同等重要，因为朋友能帮助我们取长补短，处事更趋完善。识人首要了解朋友的性格和特质，他们能帮助我们的是什么，我们要配合的又是什么，那么，彼此就能互得利益，一起成长。

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